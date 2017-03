Kauza Kramný: Rejžková „položila“ dovolání a začíná chystat ústavní stížnost

V několika příštích dnech se lidé budou moci přijít na Hradčany naposledy rozloučit se zesnulým kardinálem, bývalým pražským arcibiskupem a českým primasem Miloslavem Vlkem. Po dva dny se mohou přijít poklonit do dvou kostelů k jeho rakvi, ve čtvrtek v ní ještě budou moci pohlédnout do jeho tváře. V sobotu před polednem pak začne pohřeb, který by měl být neokázalý. Kardinálovi blízcí a spolupracovníci ho připravují tak, aby odpovídal jeho přístupu k podobným ceremoniím i k životu. Vlk zemřel po těžké nemoci 18. března ve věku 84 let.