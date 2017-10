Kauza letounů CASA: Barták u soudu uvedl, že on nákupčím nebyl

Bývalý náměstek ministryně obrany a pozdější šéf resortu Martin Barták dnes u soudu hájil nákup letounů CASA pro českou armádu. Podle něj se koupil "správný produkt za odpovídající cenu". Opakovaně také prohlásil, že on sám se na výběru letadel nijak nepodílel.

Bývalý ministr obrany Martin Barták.Foto: ČTK

Barták v případu figuruje jako svědek, obžalobě ze zneužití pravomoci a porušení povinnosti při správě majetku čelí jeho někdejší nadřízená Vlasta Parkanová a šéf ministerské sekce vyzbrojování Jiří Staněk.

"Chtěl bych zdůraznit, že se jednalo o normální akviziční proces, který podléhal všem zákonným parametrům a zároveň se řídil běžnými procesy, tak jako každé jiné pořízení materiálu na ministerstvu obrany," uvedl Barták u Obvodního soudu pro Prahu 6 hned v úvodu své výpovědi.

Jeho svědectví si z obžalovaných přišel vyslechnout jen Staněk, Parkanová opět nedorazila. Na dotaz soudkyně, zda se bývalá ministryně někdy chystá vypovídat, odpověděl její advokát Tomáš Sokol, že to neví.

Barták popsal, že na nákupu letounů se podílely "stovky, možná i tisíce" lidí, a to nejen z ministerstva obrany, ale například také ministerstvo financí nebo vláda, která schvalovala jednotlivé kroky. "Nedovedu si představit, že po celou tu dobu, kdy do toho vstupovaly desítky erudovaných úředníků, by mohlo dojít k nějaké zásadní chybě a odchylce, aniž by si toho někdo všiml nebo na to upozornil," poznamenal.

Jiný svědek v kauze, pilot a expert na vojenskou techniku Karel Daňhel, Bartáka v minulosti obvinil v médiích, že na nákup letounů nejvíce tlačil právě on z pozice náměstka. Barták tehdy reagoval tak, že Daňhel, který zpracovával za generální štáb stanoviska k nákupu letadel, je "sprostý lhář".

"Nebyl jsem nákupčí, jak novináři s oblibou psali. Žádného výběru jsem se neúčastnil, na žádných komisísch jsem neseděl," doplnil k tomu dnes.

O pořízení transportních letounů za více než 3,5 miliardy korun rozhodla v roce 2009 druhá vláda Mirka Topolánka (ODS), tehdy už v demisi. Nákup byl kritizován jako předražený. Parkanové i Staňkovi hrozí až desetileté vězení. Státní zástupce jim vyčítá to, že na cenu letounů nenechali zpracovat nezávislý posudek. Státu tím prý způsobili škodu 819 milionů korun. Ministerstvo obrany po nich tuto částku požaduje jako náhradu škody. Oba obžalovaní vinu odmítají.