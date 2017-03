Kauza Lipno. Cena lukrativních pozemků byla podezřele nízká

Na pozemcích nad Lipenským jezerem bude mít rekreační dům hejtman Jiří Zimola i jeho náměstek Jaromír Slíva oba ČSSD). Staví jim je předseda představenstva Jihočeských nemocnic Martin Bláha, ten je zatím majitelem pozemků i staveb. Nemovitosti na ně hodlá převést do 90 dnů po kolaudaci. Náklady si každý platí sám.

„Je to jednodušší a levnější," řekl Bláha. Hejtmanův dům bude stát kolem 4,7 milionu. Bláha rovněž informoval, že do nákupu a zasíťování pozemků vložil celkem 2,3 milionu korun. To by bylo v pořádku, kdyby stavbu neprovázela pachuť podezřele nízkých cen.

Tento rozměr běžná stavba ve Slupečné nad Lipnem dostala po upozornění v deníku Blesk. Další impuls pak přišel po anonymním videu, na kterém se mají Bláha se Zimolou domlouvat na manipulaci veřejných zakázek. Oba vyznění videa zcela odmítají. O ceně pozemků tvrdí, že je v pořádku. Realitní odborníci se to ale nemyslí.

Makléři ze dvou renomovaných českobudějovických realitních kanceláří se shodli, že obvyklá cena zasíťovaných pozemků v roce 2012 se v dané lokalitě pohybovala mezi 1500 a 2000 korunami. Jestliže by Bláha pozemky pořídil za tuto cenu, zaplatil by za ně nejméně 4,3 milionu, tedy skoro dvojnásobek.

V celé kauze se nyní navíc objevilo nové jméno. Jedná se o bývalého člena ČSSD a českokrumlovského podnikatele Romana Najbrta. Ten společně s Bláhou v roce 2012 koupil od jiného místního podnikatele (jméno redakce zná) tyto pozemky (2911 m2) za milion korun. Vyplývá to z údajů českokrumlovského katastrálního úřadu. Původní vlastník získal pozemky v restituci, nabídek na prodej měl více. Najbrtovi je prodal, protože se znali.

Pozemek byl pak rozdělen na šest částí, v roce 2013 se Bláha vyrovnává s Najbrtem, nejdříve získává pět parcel, následně od Najbrta kupuje poslední parcelu (574 m2) za 100 tisíc korun.

