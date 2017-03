Kauza Lipno. Podle majitele parcely Bláhy byla cena za pozemek běžná

Cena pozemku v Lipně nad Vltavou, na němž stojí rekreační dům pro jihočeského hejtmana Jiřího Zimolu (ČSSD), odpovídala podle majitele parcely Martina Bláhy ceně běžné v místě a čase. Metr čtvereční vyšel na 659 korun, což je o devět korun víc než u jiných podobných parcel, řekl dnes předseda představenstva krajské společnosti Jihočeské nemocnice Bláha. Premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka věří, že Zimola všechny pochybnosti v této věci objasní.

"Předpokládám, že využije v následujících dnech všechny možnosti, aby celou věc objasnil, vysvětlil, popsal, aby nezůstaly pochybnosti a nejasnosti," uvedl dnes Sobotka.

Bláha reagoval na informace médií, podle nichž pozemek získal za výrazně nižší cenu. Bláhův pozemek je rozdělen na čtyři menší parcely a na každé z nich stojí totožný dům. Jeden má v budoucnosti vlastnit Zimola a další hejtmanův náměstek Jaromír Slíva (ČSSD). "Chci tím poukázat na to, že jsem vždy uváděl pravdivé údaje. Navíc vše můžu doložit," tvrdí Bláha.

Pozemek v Lipně nad Vltavou o rozloze více než 2900 metrů čtverečních koupil podle svých slov za milion korun. Následně však musel investovat do zřízení věcného břemena pro souseda, převedení kanalizace nebo do přeložky hlavního vodovodního řadu. Včetně geodetických prací se pak cena pozemku zvedla na 2,3 milionu korun. "Byla to moje několikaletá práce, která pozemek zhodnotila," uvedl Bláha. Dodal, že bez následných investic by na parcelách nemohl stavět.

Zimola i Slíva budou vlastnit své domy až po kolaudaci. Oba uvedli, že na svém počínání nevidí nic špatného. S Bláhou uzavřeli před časem smlouvu, podle níž se v budoucnosti stanou každý majitelem rekreačního objektu. Navíc už Bláhovi každý zaplatil dva miliony korun, zbytek uhradí po dokončení stavby.

Kvůli nemovitosti v Lipně nad Vltavou kritizoval Zimolu předseda opoziční ODS Petr Fiala. Vyzval Sobotku, aby přiměl jihočeského hejtmana k vysvětlení kauzy. Sobotka dnes novinářům ve Znojmě řekl, že Zimola jako zkušený politik těšící se velké důvěře občanů musí počítat s tím, že jsou na něj kladeny vyšší nároky ohledně nakládání se svým majetkem. Přepokládá proto, že hejtman všechny pochybnosti rozptýlí.