Kauza mrtvého pacienta v nymburské nemocnici: Inzulín nedostával 6 dnů

Nymburk - Další podrobnosti k případu obvinění lékařů nymburské interny. Jde o první případ za 10 let, kdy policisté prokázali pochybení lékaře v nemocnici na Nymbursku.

Jednatelka nemocnice Alena Havelková a starosta Nymburka Pavel Fojtík při setkání se zaměstnanci nemocnice. Foto: DENÍK/ Milena Jínová

Jak jsme už informovali, policisté minulý pátek sdělili obvinění dvěma lékařům a jedné lékařce z interního oddělení nymburské nemocnice. A to včetně primáře oddělení. Dnes přinášíme další podrobnosti a také ohlédnutí za kauzami z posledních deseti let, kterými se policisté zabývali v nemocnicích v Nymburce a Městci Králové.

Nymburskému deníku se podařilo zjistit, že za posledních deset let se jedná celkem o jedenáctý případ, kdy se policisté zabývali možným pochybením lékařů v nemocnicích v Nymburce a Městci Králové. „V tomto případě se však poprvé podařilo prokázat pochybení lékařů, proto jim bylo sděleno obvinění. V předchozích případech se pochybení lékařů prokázat nepodařilo," řekla policejní mluvčí Petra Potočná.

Podle dostupných informací se případ pětašedesátiletého pacienta odehrál už letos v květnu. Do nymburské nemocnice byl převezen z Diakonie v Pátku údajně pouze kvůli potížím s nohou. Na internu ho přijal teprve devětadvacetiletý lékař. Právě on měl přehlédnout, že muž je diabetik. Pacient pak celých šest dnů údajně nedostával inzulin, přesto byl propuštěn zpět do domu s pečovatelskou službou v Pátku.

Jeho personál si ale velmi špatného zdravotního stavu klienta všiml a poslal jej zpět do nemocnice, kde následující den muž zemřel. Pochybení mladého lékaře se pokusila zakrýt lékařka interního oddělení ve spolupráci s primářem. Zjednodušeně řečeno měli sepsat novou zdravotní kartu, z níž vyplývalo, že muž při pobytu v nymburské nemocnici inzulín dostával.

Proto je mladý lékař společně s primářem obviněn z trestného činu usmrcení z nedbalosti a lékařka i primář z falšování zdravotní dokumentace.

Na případ podle našich informací upozornili policii příbuzní zemřelého muže. Ti se v současné fázi vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nechtějí ke kauze vyjadřovat.

Vraťme se k případům z minulosti. Policisté prověřovali pět trestních oznámení na možná pochybení v nymburské nemocnici a pět v městecké nemocnici. V nymburské nemocnici šlo o čtyři případy, které se odehrály na gynekologicko – porodnickém oddělení, jeden na oddělení jednotky intenzivní péče.

V jednom případě se například jednalo o případ narození mrtvého dítěte, kdy příbuzní podali trestní oznámení ohledně špatného postupu zdravotnického personálu. Ani v tomto případě však policisté takové pochybení na základě například provedené pitvy a dalšího odborného zkoumání neprokázali.

Proto je kauza současného obvinění tří lékařů za poslední dobu asi tou nejzávažnější, kterou se příslušné orgány za posledních deset let zabývaly v kontextu s nemocnicemi na Nymbursku.

PŘÍPADY NEPROKÁZÁNÍ VINY LÉKAŘŮ

Na postup zdravotnického personálu podali příbuzní trestní oznámení v celkem pěti případech za posledních 10 let. Gynekologicko – porodnického oddělení se týkaly dva případy z let 2007, po jednom z let 2008 a 2009. Jednou bylo podáno trestní oznámení ohledně případu na jednotce intenzivní péče, a to v roce 2011.

Postup zdravotnického personálu v nemocnici v Městci Králové prověřovali policisté rovněž pětkrát. V těchto případech se nepodařilo zjistit, kterých oddělení se kauzy přesně dotýkaly. Stalo se tak v roce 2009, 2011, 2014 a dvakrát v loňském roce 2015.

Ani v jednom z výše uvedených deseti případů policisté pochybení lékařů a dalšího personálu neshledali a případy odložili. Sdělení obvinění třem lékařům nymburské nemocnice z minulého týdne je tak výjimečným případem.