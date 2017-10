Kauza OKD: soud vyřkne verdikt v lednu

Prezident Miloš Zeman nezavítá v listopadu na původně plánovanou cestu do Zlínského kraje. Podle serveru Aktuálně.cz zrušil cestu poté, co hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) prezidentovi oznámil, že delegaci zaplatí jen oběd či večeři do 30 tisíc korun. Podle Hradu krajská návštěva nebyla zrušena, ale prezident místo toho zavítá do Olomouckého kraje. Náklady na prezidentské návštěvy se pohybují v řádu statisíců a většinu z toho platí kraje.