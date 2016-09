Kauzu předraženého jízdného v taxi začne soud řešit v listopadu

Olomouc - Stav dvaapadesátiletého muže, který jako jediný z pětičlenné posádky osobního auta přežil tragickou nehodu v Zábřehu na Šumpersku, je stále kritický, dnes to řekl mluvčí olomoucké fakultní nemocnice Egon Havrlant. Nehoda se stala v sobotu večer, osobní auto se střetlo s autobusem. Zemřeli při ní podle informací redakce čtyři Ukrajinci. V Olomouckém kraji je to co do počtu obětí druhá nejtragičtější nehoda za posledních pět let.