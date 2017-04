Kde budou zítra řidiči stávkovat? Podívejte se

Čtvrteční stávka řidičů autobusů se ve větší míře dotkne třech krajů – Moravskoslezského, Olomouckého a Jihomoravského. Na Vysočině a v Libereckém kraji budou šoféři stávkovat jen částečně. Hlavním důvodem protestu jsou nízké platy řidičů. V některých regionech jezdí i za 16 tisíc korun hrubého při pracovní době 300 hodin měsíčně. Premiér Bohuslav Sobotka chce na poslední chvíli uvolnit na platy řidičů 420 milionů korun.

„Dojedete na konečnou a máte tam třeba tři hodiny, než se vracíte zpět. Čas strávený čekáním se nepočítá do fondu odpracované doby. Takže někteří jezdí od půl páté ráno do osmi do večera, a na konci zjistí, že nemají odpracovanou ani základní dobu," vysvětlil šofér Jiří Drlík.

Moravskoslezský a Olomoucký kraj

Na Šumpersku, Jesenicku, v Mohelnici a v Zábřehu se ke stávce připojí většina řidičů. Řada příměstských spojů nepojede. MHD v Šumperku bude jezdit omezeně, pojedou jen linky č. 1 a 4. Na lince Jeseník–Praha bude omezen spoj č. 1 a 4.

Autobusy pojedou na Olomoucku, v Hranicích a Přerovsku. Jízdní řád dodrží spoje Jeseník–Ostrava, Jeseník–Olomouc–Brno, Jeseník–Olomouc–Přerov, Šumperk–Ostrava a Mohelnice–Ostrava. Zaměstnanci Arrivy v Moravskoslezském kraji stávkovat nebudou. Rovněž na Novojičínsku, Karvinsku a Frýdeckomístecku budou jezdit spoje normálně.

Vysočina

Spoje nepojedou na trasách Tábor – Černovice, Soběslav – Deštná – Bořetín a Mladá Vožice – Pacov. Hejtmanství Vysočiny se snaží zajistit náhradní dopravu. Do stávky se nezapojí řidiči největších dopravců v kraji - Icom transport, Arriva a Zdar. Zaměstnanci společnosti Probo Bus se ke stávce nepřipojí.

Jihomoravský kraj

Na jižní Moravě nevyjedou spoje na 67 autobusových linkách z 225, částečně pojedou na 71 linkách. Spoje MHD v Brně a linky z Brna do okolních vesnic s označením do čísla 99 pojedou bez omezení. S výjimkou MHD v Blansku pojedou městské autobusy i v dalších okresních městech.

Aktuálně je avizovaná stávka u šesti dopravců, jimiž jsou Bors Břeclav, Adosa, ČSAD Kyjov Bus, Vydos Bus, Tourbus a ČAD Blansko.

Jejich spoje zajistí Znojemská dopravní společnost Psota a Břežanská dopravní společnost a připojí se tak k dalším 11 společnostem, jejichž řidiči nestávkují.

Nejvíce tak budou zasažené Břeclavsko, Kyjovsko, Blanensko, Vyškovsko a okolí Veselí nad Moravou. Z páteřních linek jedoucích do Brna nepojede pouze linka 106 z Kyjova. Z meziregionálních linek mimo Brno nepojede linka 152 z Blanska do Kuřimi, 156 z Vyškova do Bučovic a 166 z Vyškova do Brankovic.

Náhradní spoje nabídla například svým zaměstnancům firma Gumotex. Spoje Brno-Praha kraj zajistí. Informace se mohou stále měnit vzhledem k tomu, že někteří řidiči dnes od stávky ustoupili.

Liberecký kraj

Ke stávce se připojí asi čtyřicet řidičů autobusů MHD v České Lípě. Zaměstnanci společnosti BusLine, která tam dopravu zajišťuje se s vedení města dnes nedohodlo. Město zajistí linky, které přepravují nejvíce lidí. Jedná se o jediné místo Libereckého kraje, kde bude doprava omezena.

Ostatní kraje

Stávkovat se nebude ve středních Čechách. Ke stávce se nepřipojí Arriva Střední Čechy. Bez omezení bude také jezdit dopravce ČSAD Střední Čechy na svých spojích v okolí Kladna, Brandýsa nad Labem a Mělníka. V Plzeňském kraji se ke stávce nepřipojí největší dopravní společnost kraje ČSAD autobusy Plzeň. Všichni šoféři vyjedou také v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.

V Ústeckém kraji a v jižních Čechách na poslední chvíli stávku odvolali, kraj slíbil peníze šoférům přidat.

SOBOTKA PROBLÉM ŘEŠÍ NA POSLEDNÍ CHVÍLI

Řidiči proti nízkým mzdám protestují od října 2015. Podle odborářů je hlavní problém v systému vypisování veřejných zakázek na provozování autobusových spojů od krajů, které veřejnou dopravu platí. Jde jim jen o nejnižší cenu, což se pak promítá do platů řidičů. Vláda vloni rozhodla, že od letošního ledna stoupnou minimální mzdy řidičů autobusů zhruba o třetinu na 98,10 koruny na hodinu. Předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD) tehdy uvedl, že měsíční příjmy řidičů vzrostou o tisíce korun. Řidiči ale dostali přidáno méně, než očekávali. Firmy například zvýšily sazby podle vládního nařízení, šoférům ale na druhou stranu snížily odměny.

Sobotka dnes vládě navrhne uvolnit 420 milionů korun z rozpočtové rezervy ve prospěch krajů na navýšení platů řidičů. Částka by měla pokrýt zhruba polovinu letošních nákladů.