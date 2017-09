Kde je nejhorší silnice v Česku? Ulice v Praze vyhrála už potřetí

/VIDEO/ Kde najdete nejhorší silnici v České republice? Podle projektu Výmoly.cz je to silnice v pražské ulici U Seřadiště. Letos vyhrála už potřetí v řadě a získala nejvíce hlasů.

Řidiči, kteří si tudy zkracují cestu mezi Michlí a Vršovicemi se musí pořádně obrnit. Čeká je totiž půl kilometrů dlouhý úsek plný výtluků. Možná se ale blýská na lepší časy, protože vozovka by se měla už brzy opravovat. O problémové silnici informuje Irozhlas.cz.

„Naprosto rozumím tomu, že občané i média se ptají nás. Ale musím říct předně důležitou věc. Ta silnice není naše,“ přiznal Radiožurnálu mluvčí městské části Praha 10 Vít Novák. Část problémové silnice totiž patřila pražskému magistrátu a část majiteli zdejšího autocentra Karlu Dojáčkovi. Ten ji získal už na začátku devadesátých let v privatizaci.

Nedávno ovšem došlo k dohodě mezi Dojáčkem a magistrátem a už je dokonce vyřešena směna pozemků. Magistrátu tedy bude patřit celá silnice, a tudíž se může pustit do její opravy. Pražská TSK plánuje zahájit opravy už na jaře příštího roku.

Rekonstrukce by se měla týkat nejen celé ulice U Seřadiště, ale i ulic Na Louži a Pod Soutratím. Oprava ulic by pak probíhala po etapách a předpokládané náklady se pohybují okolo sto milionů korun.

Na druhém místě za pražskou ulicí se v aknetě umístila silnice do Okřešic na Třebíčsku. Ta už je sice nyní opravená, přesto ji stříbrná příčka neminula.

Vyhlášením „největší silniční díry“ projekt ale nekončí. Motoristé mohou i nadále posílat silničářům informace o stavu vozovek. Správci silnic projekt přitom sami aktivně sledují a snaží se na připomínky a upozornění motoristů co nejdříve reagovat.

„Hlavním cílem projektu Výmoly.cz je efektivní spolupráce mezi silničáři a řidiči. Naším cílem není kritizovat práci silničářů, ale pomocí efektivního komunikačního kanálu právě spojovat motoristy a správce silnic,“ připomíná Petr Čaník z projektu Výmoly.cz.

Do projektu je aktuálně zapojeno téměř pět tisíc aktivních uživatelů z celé ČR a jejich počet nadále roste. „Jednou z výhod, které u Výmoly.cz vidím, je měřitelnost a především viditelnost výsledků. Víme přesně, které úseky byly opraveny a jak se tím přispělo k bezpečnosti silničního provozu. Ta je pro nás samozřejmě klíčová a je to něco, na čem chceme společně s Výmoly.cz pracovat i do budoucna,“ říká Martin Farář, vedoucí BESIPu.