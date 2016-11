Kdo chce učit ve školách? Prodavači nebo dealeři

Praha - V Česku je 37 fakult připravujících budoucí pedagogy. Ředitelé škol jsou však z jejich absolventů někdy zoufalí.

Ilustrační fotoFoto: čtk

Učitelé se už od dob Masarykovy republiky umisťují v první pětce nejváženějších profesí.

Není divu, že právě v zemi Komenského vznikla první pedagogická fakulta už před sedmdesáti lety.

Stejně tak dlouho se ale mluví o nízkém finančním hodnocení učitelů, jejich nedostatku, přetěžování atd.

Současná ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) se rozhodla do debaty rázně vstoupit. Letos se zvedly kantorské platy o osm procent, příští rok by to mělo být o dalších deset. „Pokud peníze na výplatní pásky v plném objemu ještě nedoputovaly, do konce roku se to určitě stihne a zvýšení se projeví u všech," ujistila včera ministryně.

Za čtyři roky by měl hrubý plat těch nejlepších a nejdéle sloužících dosahovat 45 tisíc korun.

Ministerstvo připravilo i nový způsob financování regionálního školství a vláda schválila jeho návrh na zavedení kariérního řádu. Vedení resortu si zároveň uvědomuje, že v českém vzdělávacím systému zdaleka nepanuje idyla.

„Máme různé konceptní materiály, kvalitní dokument Strategie vzdělávání 2020, ale řada učitelů nenachází odpovědi na ty úplně základní otázky, tedy, kam vlastně směřujeme, co je cílem vzdělávání, co je pro naše děti nejlepší, jak se mají prolínat formální a neformální vzdělávání, jak mají navazovat stupně vzdělání. Proto do konce roku ustavím expertní tým, který na základě dat vyhodnotí dosažené výsledky a stanoví základní směry vzdělání po roce 2020," řekla Deníku Kateřina Valachová.

Požadavků je stále víc

Na včerejší konferenci Škola pro budoucnost se nejvíc hovořilo o přípravě pedagogů a požadavcích na jejich profil.

Tomáš Janík z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity například upozornil, že se změnou struktury žáků (inkluze, migrace, vyšší počty dětí) se zvyšuje nejen tlak na učitele, ale také na příliv jiného typu odborníků, kteří nemají pedagogické vzdělání.

„Tento trend je nežádoucí, směřuje k dekvalifikaci a znevažování profese, což může být promyšlená cesta k privatizaci školství, k byznysu se vzděláním," uvedl Janík. Zároveň řekl, že Česko je po Japonsku zemí, kde se kantoři nejvíc bojí, že nároky na ně kladené nezvládnou.

Je evidentní, že učitelé z 37 fakult připravujících učitele přicházejí za katedru nedostatečně vybaveni. Má na to vliv i neexistující standard absolventů a naprosto odlišná skladba jejich vzdělávání. „My se budeme bavit s děkany i Národním akreditačním úřadem o profilu učitelské profese a naším cílem je i shoda na podílu didaktik v přípravě učitelů," sdělil náměstek ministryně školství Stanislav Štech. Celé studium budoucích učitelů by měla provázet praxe.

Bojí se žáků?

To vítá například Pavla Jedličková, ředitelka 28. ZŠ Plzeň. Na konferenci popsala, jak shání nové učitele: „Loni jsme chtěli vyměnit učitele zeměpisu a dějepisu. Přihlásilo se 24 zájemců, z nich 15 bylo kvalifikovaných a tři prošli pohovorem. Dopadlo to tak, že jsme si nechali původního pedagoga, s nímž jsme nebyli zcela spokojeni. A když jsme potřebovali matematikáře, přihlásili se zcela vážně prodavači a dealeři. Ptám se, jak stát garantuje přípravu učitelů, když se nám hlásí jako kvalifikovaní kantoři prodavači?"

Podle Jedličkové je třeba, aby z fakult vycházeli univerzálněji zaměření lidé, kteří učit chtějí a první rok před tabulí je nezlomí. Rozhodující roli vidí v práci uvádějících učitelů. „Největší potíž je, že absolventi vlastně neznají jinou než frontální výuku, nejdou za žáky, neumějí s nimi komunikovat a vytvářet si s nimi vztah. Skoro bych řekla, že se jich bojí," naznačila Pavla Jedličková.