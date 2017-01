Kdo dohlédne na lidi kouřící před hospodou? To ukáže praxe

Praha - Co se chystá na kuřáky před hospodami? Tohle zatím nikdo nepoví. Práskači bydlící v okolí budou ve svém živlu. Tak chystané uplatňování protikuřáckého zákona, jemuž chybí už jen přislíbený podpis prezidenta Miloše Zemana, vidí číšník z restaurace v Praze 2.

Překvapivě to Deníku řekl jen pod podmínkou anonymity – šéf si nepřeje na svůj podnik upozorňovat. Stačí prý napětí, které má s okolím kvůli hluku. Údajnému hluku, nezapomněl číšník zdůraznit.

Kdo bude řešit odhozený nedopalek?

Podle dřívějších zkušeností prý čeká, že někteří závistivci z okolí se užuž třesou, až zákon kuřáky vyžene před dveře – a bude příležitost volat na ně strážníky. Že smrdí, což může být nepřiměřeným obtěžováním okolí.

Čtěte také: Nekuř a nepij, zaplatíš méně. Češi chtějí slevu na pojistném

Že mluví a smějí se, což může někdo považovat za rušení nočního klidu. Že odhodí nedopalek, za což by mohla padnout pokuta kvůli znečišťování veřejného prostranství… A budou se pak uniformy handrkovat s každým kuřákem – nebo žádat řešení po personálu jako v případě stížností na venkovní zahrádky?

Hlavní je tolerance

Bude to jinak, předpokládá zakladatel gastronomického průvodce a známý milovník dobrého jídla Pavel Maurer. Se zkušeností člověka, který kouřil téměř třicet let, Deníku řekl, že je nutná vzájemná tolerance: právě ta by měla být řešením.

„Nikde ve světě jsem necítil, že by kuřáci měli problémy s tím, že nemohou kouřit v restauracích. Skotsko, USA, Španělsko, Itálie – všude jsem cítil, že lidé pokuřující před restauracemi se snaží spíše neobtěžovat nekuřáky, nedělat odpadky, vycházet si vzájemně vstříc," shrnul své dojmy z cest. „Samozřejmě, že i gastronomická a jiná zařízení se snaží vytvářet pro kuřáky důstojné zázemí, popelníky, různá zákoutí," připomněl, nač se také nesmí zapomínat.

Je potřeba počkat

Který pohled je blíž skutečnosti, ukáže až čas. Za pražský magistrát to Deníku řekl Vít Hofman. „Bude potřeba počkat, jaká situace opravdu bude," konstatoval. Zatím se prý neschyluje k tomu, že by Praha v návaznosti na protikuřácký zákon chystala jakékoli opatření – nebo snad pomýšlela na nějaké další, vlastní regulace.

To, že je třeba počkat, plyne i ze slov vedoucí sekretariátu ředitele městské policie Ireny Seifertové. „Vzhledem k tomu, že zákon není ještě ani účinný ani platný, předem se nebudeme vyjadřovat, sdělila Deníku. Že je zbytečné hledat problémy předem, naznačil Jiří Bigas z radnice Prahy 4. „Řešit se budou, pokud vzniknou, jestliže zákon začne platit," konstatoval. „Zatím je příliš brzy," míní.

Sapík má jasno

Známý šéfkuchař a restauratér Jaroslav Sapík, označovaný za nestora české gastronomie (jenž svou vlastní restauraci od počátku otevřel jako nekuřáckou), míní, že aktuální verze zákona toho na jedné straně řeší moc – a na straně druhé zase málo. „Dnes už je spousta nekuřáckých podniků – a já bych nechal na lidech, aby se rozhodli, kde se jim líbí a co jim vyhovuje," řekl Deníku.

Čtěte také: Rusko: Zakažme kouření všem, kdo se narodili po roce 2015

Sám má jasno: kam se chodí na jídlo, je kouřit drzost. Naopak když se jde někdo v noci posadit do baru, proč by si nemohl zapálit doutník nebo cigáro?

Tvrdší regulace by mohla být na koupalištích

Neobstojí prý ani argument hovořící o ohledech na personál. Jednak tuhle práci nikdo nikoho dělat nenutí, jednak ti, kteří ji dělají, většinou sami kouří.

Čtěte také: Kouření stojí svět podle WHO ročně přes 25 bilionů korun

Kde by Sapík naopak byl pro přísnou regulaci – a zákon to neřeší – jsou koupaliště. „Tam sedí děcka – a hulí všichni kolem," poznamenal s tím, že zákon, o kterém se politici hádají patnáct let, měl být připraven pořádně. A rozumně – je třeba naivní předpokládat, že se vymýtí kouření v nemocnicích.

Praha není venkov

V Praze, kde se žije trochu jinak než jinde, podle něj nebude u restaurací takový problém jako na venkově. „Dělnická třída kouří jako fabriky, v pivnicích na vesnicích měli povolit aspoň oddělenou místnost – když už do ní majitel investoval," míní.

A Deníku připomněl čerstvou zkušenost z cesty na severní Moravu, kde z osmi někdejších hospod viděl už šest zrušených a přeměněných na kluby. Prý s předstihem kvůli kouření – v návaznosti na tradici někdejších spolků – ale i kvůli daním.

To, že se o možnosti vydávat členské kartičky a podnik provozovat jako soukromý klub debatovalo i v Praze, připustil i v úvodu zmiňovaný číšník. V centru metropole se prý ale to, co by mohlo fungovat někde na vsi, neuplatní – už třeba proto, že přichází hodně lidí „z ulice".

Čtěte také: Senát schválil zákaz kouření v restauracích. Zbývá podpis prezidenta