Kdo otrávil ryby v Labi? Policie ani radnice stále neví

Nymburk - Půl tuny ryb podle odhadu rybářů uhynulo na Labi mezi Poděbrady a Nymburkem loni 21. října. Po viníkovi ekologické havárie pátrají odbor životního prostředí i policisté zatím marně. Potvrdili to mluvčí obou institucí.

Podle mluvčího nymburské radnice Petra Černohouse se nepodařila určit ani nebezpečná látka, která do vody unikla.

„Příčinou úhynu ryb byl nedostatek kyslíku ve vodě. Jaká látka či děj způsobil tento úbytek kyslíku ve vodě, nebylo zjištěno," řekl Černohous. Podle něj se nepodařilo zjistit ani místo, odkud látka unikla. „Nebylo zjištěno ani místo vzniku, neboť úhyn ryb se projeví s určitou časovou prodlevou. Je však zřejmé, že tento děj nastal na Labi pravděpodobně mezi Kolínem a Poděbrady," dodal Černohous.

Jedním z prvních, kdo celou situaci monitoroval a také ohlásil příslušným orgánům, byl zkušený hasič Jiří Vetešník. „První uhynulé ryby se objevily v Poděbradech. Po proudu se pak celá situace přenesla do Nymburka. Je evidentní, že se do Labe dostala nějaká škodlivá látka, velmi pravděpodobně z nějaké firmy v Poděbradech, která to celé způsobila," řekl Vetešník.

A ve svých úvahách šel ještě dál. „Obdobná situace se tu přibližně ve stejných datech odehrála i v předchozích letech. Myslím, že by si příslušné orgány měly zjistit, ve kterých firmách v Poděbradech dochází touto dobou k nějaké pravidelné údržbě, při níž může dojít k úniku látek, které situaci způsobují," uvedl zkušený hasič.

V Labi mezi Poděbrady a Nymburkem se pohybovala naměřená hodnota na čísle 1,4 miligramu kyslíku na litr vody. Přičemž podle oficiálních tabulek při tehdejší teplotě a tlaku vzduchu by se množství kyslíku mělo pohybovat mezi čísly 9 a 10 miligramů.

Nymburská policie se případem stále zabývá. „Mohu potvrdit informace z odboru životního prostředí, že se nepodařilo určit látku ani místo jejího úniku. Policisté na případu dále pracují, aktuálně probíhá šetření na Kolínsku," řekla policejní mluvčí Petra Potočná. Dodala, že policie čeká také na vyjádření Povodí Labe.

Policisté ve spolupráci s odborem životního prostředí začali po úhynu prověřovat firmy v okolí toku Labe proti směru proudu od Nymburka. Vyšetřovatelé vyloučili, že by se nebezpečná látka dostala do Labe přítokem Cidliny. Pracovníci odboru životního prostředí odebírali vzorky vody v okolí firem a porovnávali je se vzorky vody, ve které ryby uhynuly.

Nymburská policie případ vyšetřuje jako trestný čin, a to na základě trestního oznámení od místního svazu rybářů. „My jsme to do té doby prověřovali, nicméně po podání trestního oznámení jsme zahájili úkony trestního řízení," řekla již dříve Potočná. Pokud se policistům podaří určit viníka, hrozí mu až půl roku odnětí svobody nebo zákaz činnosti.

/s využitím ČTK/