Analýza voleb: Kdo uspěl, kdo prohrál a co z toho plyne

Praha /SLEDOVALI JSME ON-LINE/ - Krajské volby ukázaly, že cesta k nohám voličů je mnohdy těžší než k jejich srdcím. Zvednout je ze židlí je totiž pro mnohé politiky nadlidský úkol. Bodují především ti, kteří něco dokázali, jsou důvěryhodní a mají i charisma. Prohra ČSSD a vítězství ANO naznačily, že nás čeká rok plný agresivní kampaně. Z jakých výchozích pozic do ní jednotliví aktéři jdou?

1. Nízká účast

K urnám přišlo necelých 35 procent voličů. Lidé neměli potřebu uplatnit svoje občanské právo a rozhodnout o tom, kdo se stane jejich hejtmanem či radním. V dobách ekonomického růstu to může znamenat, že jsou spokojeni s tím, kdo vládne, nechtějí protestovat ani měnit lídry. Pravdě blíž je ale to, že po šestnácti letech nepochopili, jaký význam kraje mají. Hejtmani jsou pro ně jen lidé, kteří stříhají pásky, culí se na ně z plakátů a vypouštějí věty o zajištění prosperity pro všechny. Jsou někde mezi starostou a ministrem, pro občany příliš vzdálení a málo vlivní. Na krajských samosprávách se navíc nechvalně podepsala dlouhá léta bačování ODS, kdy se vžil pojem kmotr. Právě na krajích se nejvíc ztrácely peníze z centra, bobtnala soukromá konta a krabice od vína se plnily miliony. To všechno voliče odrazuje.

2. Prohra ČSSD

Výsledek nejsilnější vládní strany byl očekáván s největším napětím. Sociální demokraté v roce 2012 ovládli jedenáct krajů, o čtyři roky dříve jich s Jiřím Paroubkem získali všechny. Rozpočtově dali socialističtí hejtmani kraje do pořádku, ale totéž se nedá říct o silnicích či některých nemocnicích. A hlavně po aféře Rath ztratili důvěru mnoha voličů. Lidé pochopili, že politici si snadno mohou z krajské pokladny udělat soukromý účet, zatímco na platy lékařů, sester a sociálních pracovníků se peníze nedostávají. ČSSD letos poprvé nechala o svých kandidátech hlasovat členskou základnu. Jenže minimálně na severu a jihu Moravy to nezvládla. Nebo si opravdu myslela, že lidé budou volit prolhaného Michala Haška, pro něhož jsou podrazy řemeslem? Výsledek sociální demokracie není vizitkou celostátního vedení, ale především jednotlivých hejtmanů. Bohuslav Sobotka dělal, co mohl, ale proti stále neokoukanému Andreji Babišovi a vlastním nedůvěryhodným lídrům uspět prostě nemohl. Do sněmovních voleb Sobotka v křesle ČSSD určitě vydrží, ale pokud si ho chce udržet, musí přepilně hledat nové tváře bez morálních škraloupů.

3. Úspěch hnutí ANO

Devět krajů pro hnutí ANO je devět krajů pro Andreje Babiše. Snad kromě Moravskoslezského a Karlovarského nevyhráli jeho lídři, ale tvář populárního ministra, jemuž se povedlo občany přesvědčit, že a) stále není politik, b) nejde mu o jeho miliardy, ale o prospěch regionů, které chce řídit jako rodinné firmy, c) pohlídá si každého hejtmana, takže žádný nebude krást ani lajdačit. Babiš chtěl porazit ČSSD hlavně na severní a jižní Moravě, což se mu dokonale povedlo.

Krajské volby ukončily kariéru obou tamních hejtmanů, což byl Babišův cíl. Jenže správně předpovídal, že první místa na pásce zdaleka nemusejí znamenat hejtmanská křesla. Potvrzuje se, že politika Antibabiš je mocnou hnací silou, která vede do houfu ideově protikladné partaje, ČSSD a TOP 09. To sice může mnoha funkcionářům pomoci ke křeslům radních, ale za rok se to pravděpodobně obrátí proti nim. Na ublíženeckou rétoriku Andreje Babiše budou občané slyšet a klasickým stranám to za rok spočítají ještě razantněji než při minulých sněmovních volbách. To platí jen v případě, že tam, kde ANO bude vládnout, to nepokazí, nerozhádá se a prokáže svoji kompetenci.

4. Komunisté propadli

Neslavně dopadla strana Vojtěcha Filipa. Obecně se čekalo, že získá Ústecký a Karlovarský kraj, ale tam její voliči masově přešli k ANO miliardáře Andreje Babiše. Osm regionálních vlád, jejichž byli komunisté dosud členy, se pro ně stalo vzdáleným snem. KSČM možná uškodily mdlé výkony jejich lídrů v televizních debatách, takřka nulová kampaň, ale také často zmiňovaný předpokládaný úspěch. O komunisty projevili zájem před volbami šéfové ANO i ČSSD a voliči rudých tak mohli získat dojem, že se nemusejí angažovat, protože vše je dopředu jasné. Nebylo. Pro komunisty může být letošní neúspěch předzvěstí neslavného odcházení do propadliště dějin.

5. Pravice na hraně

Miroslav Kalousek se holedbal, že výsledek TOP 09 není až tak špatný, protože obhájila svých 19 krajských mandátů. To ale objektivně špatný rezultát je, což chytrý politik Kalousek nepochybně ví. Doba topce prostě nepřeje, opustili ji Starostové, vytratil se populární knížecí šéf, proevropská rétorika se nenosí. Není ale vše ztraceno, TOP 09 se možná dostane do vlád v Královéhradeckém, Jihomoravském a Středočeském kraji, kde může udělat kus užitečné práce. Jisté je, že v minisouboji pravicových stran topku porazila ODS, která se pomalu šplhá na dvouprocentní volební výsledek. Petra Fialu čeká hodně perný rok, ale nemusel by končit špatně. Zdá se, že voliči se mu vracejí.

6. Fenomén Čunek

Lidovci slavili na půl plynu. Nakonec mohou získat vedle Zlínského i Jihomoravský kraj, ale Pavel Bělobrádek a Marian Jurečka se určitě netetelí radostí, že stoupá hvězda senátora a starosty Vsetína Jiřího Čunka. Z vysmívaného venkovana, kterému srazila vaz pražská kavárna, Marcela Urbanová a policejní vyšetřování, se stala místní celebrita.

Pochopitelně největší podíl na tom má Čunkův postup vůči romskému vsetínskému obyvatelstvu, kterého se jako „vředu" razantně zbavil odstěhováním do kontejnerů za město. Elita ho odsoudila, občané vynesli do Senátu, starostenského a nyní i hejtmanského křesla. Jiří Čunek je lidově mazaný politik, který si nebere servítky a říká věci na rovinu. Třeba tu o poslední prezidentské návštěvě ve Zlínském kraji. Podle něj se nenašel ani jeden „hlupák", který by uvěřil, že to nebyla cesta na podporu prezidentských mužů na kandidátce Strany práv občanů. „Asi se jich chtěl zbavit tím, že nám je pošle na kraj, ale vypadá to, že si je pan prezident bude muset nechat," smál se Čunek. A protože ze sebe nechtěl dělat hlupce, nešel ani na prezidentský oběd. Lidem se to líbilo. A Jiří Čunek se nechal slyšet, že má ambici kandidovat na šéfa KDU-ČSL. Není divu, Jiří Čunek dostal nejvyšší počet preferenčních hlasů – 14 468. V lidoveckém paláci Charitas musí být od sobotního večera pořádně dusno.

7. Starostové bodují

Nefalšovaná radost zavládla u Gazdíkových Starostů a nezávislých. Jejich vyslanec Martin Půta udělal vůbec nejlepší krajský výsledek. Je sice už dva roky obviněn z údajného korupčního jednání, ale občané přesně vědí, kdo je kdo. Martin Půta je bývalý úspěšný starosta Hrádku nad Nisou, vždy prosazoval transparentní hospodaření, společně s Janem Farským se zasazoval o registr smluv, Liberecko pod jeho vedením vzkvétá.

Druhé hejtmanské období bude pro Půtu odměnou. Ale slavit může i Vít Rakušan a Dana Drábová ve Středočeském kraji, kde určitě zasednou v radě. Ale bodovali i další zástupci obcí, kteří mají dobré jméno a kus poctivé zastupitelské práce za sebou. Půta už tři roky ve STAN prosazuje, aby se odstřihli od TOP 09 a kandidovali samostatně. Skončené krajské volby prokázaly, že měl pravdu, neboť jak několikrát zdůraznil Petr Gazdík, s desetiprocentním ziskem mandátů jsou nejsilnější středovou stranou v ČR.

8. Pád extremistů

Totálně pohořely – a tady je třeba vzdát čest voličskému rozumu – extremistické, xenofobní a nacionalistické strany včetně jejich senátních kandidátů. Nikoho neoslovil Černochův a Lidinského Úsvit. Přes pět procent se dostala Okamurova SPD, ale to není žádná novinka. Lidé jistého typu slyší na Okamurovy jednoznačné věty, aniž by zkoumali jeho historii, názory, program a peněženku. Podobně může dopadnout i ve sněmovních volbách, z čehož není třeba se hroutit, neboť s Okamurou nikdo do koalice nepůjde.

9. Prezidentův debakl

Miloš Zeman může být smutný hned ze dvou důvodů. Strana práv občanů a její hradní hvězdy – Vratislav Mynář, Martin Nejedlý a Vladimír Kruliš – pohořely, byť je hlava státu mocně podporovala. Pokud myslí prezident svá slova vážně, měl by z toho vyvodit důsledky, neboť podle něj se schopnosti měří jen počtem získaných hlasů (to přece vždy připomíná Bohuslavu Sobotkovi). Miloš Zeman měl velmi blízko ke všem dosluhujícím hejtmanům, Michalu Haškovi obzvlášť. Jeho spanilé jízdy po krajích se ale nyní zkomplikují.

Vřelost a jistá devótnost vůči hlavě státu se vytratí. O Jiřím Čunkovi už řeč byla, sympatie nelze předpokládat ani u pravděpodobného moravskoslezského hejtmana Ivo Vondráka z ANO, který jako rektor Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava podpořil své kolegy a v minulosti odmítl pozvání na Pražský hrad u příležitosti oslav státního svátku. Předvolební prezidentův rok to může z hlediska bezbolestné kampaně ztížit.

10. Senátní pravda

Společně s krajskými volbami se konalo i první kolo senátního hlasování ve 27 obvodech. Zájem lidí byl slabý, ale přesto vybírali s rozvahou a moudře. Nepostoupili žádní exoti ani najaté figury, které jsou sice populární, ale o politice nevědí takřka nic. Úspěch osvědčených politiků typu Tomáše Jirsy, Jiřího Oberfalzera, Miloše Vystrčila (všichni ODS), Petra Šilara nebo Stanislava Juránka (oba KDU-ČSL) či Jana Horníka (STAN) ukázal, že voliči jsou v případě horní komory konzervativní a dávají hlas těm, kdo se osvědčili. Zdá se, že Senát i po těchto volbách zůstane důstojnou komorou, která bude sehrávat roli pojistky a legislativního hlídače sněmovny.