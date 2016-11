Praha - KDU-ČSL nebude měnit své ministry v koaliční vládě, řekl dnes novinářům její předseda a vicepremiér Pavel Bělobrádek v souvislosti s nynějšími bilančními schůzkami premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) se členy kabinetu. Bělobrádek nevidí k výměně lidoveckých ministrů důvod.

Pavel BělobrádekFoto: Deník/Littera Ondřej

"Když se vyhrává, vítězná sestava se nemění," uvedl předseda KDU-ČSL. Většina priorit této strany, jak jsou uvedeny ve vládním programovém prohlášení, byla podle něho splněna. "Rozhodně nevidíme žádný důvod k tomu, aby došlo ke změně v nominantech KDU-ČSL ve vládě," dodal.

Vedle Bělobrádka jsou za KDU-ČSL v kabinetu ministr zemědělství Marian Jurečka a ministr kultury Daniel Herman. S Jurečkou bude Sobotka jednat dnes, s Hermanem ve čtvrtek. O Hermanův odchod by stál prezident Miloš Zeman.

Bělobrádek při dnešním bilancování před novináři uvedl, že je na dobré cestě navrácení daňové slevy pro živnostníky, kteří daní paušálem. "Vidíme to jako diskriminační záležitost," uvedl. Lidovci chtějí tlačit na to, aby Česko dávalo na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu, jak to doporučuje Severoatlantická aliance.

KDU-ČSL se bude rovněž například zasazovat o zvyšování objemu peněz na vědu a výzkum. Zdaleka nedosahujeme jednoho procenta HDP z národních rozpočtů, uvedl předseda KDU-ČSL. Hovořil i o vyvolání změn v penzijním systému, v němž by se podle lidovců měla zohlednit zásluhovost nejen podle výše odvodů, ale i podle výchovy dětí.

V souvislosti se změnou dvou ministrů v čele resortů ČSSD premiér už dřív opakovaně vyzval předsedu ANO a ministra financí Andreje Babiše a Bělobrádka, aby výměny zvážili také. Oba už tehdy sdělili, že o nich neuvažují. Bělobrádek dnes uvedl, že by také rád vyměnil některé koaliční členy vlády. "Protože to ale není moje věc, nebudu se k tomu dál vyjadřovat," zdůraznil.

Ve vládě skončí ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček a ministr pro legislativu a lidská práva Jiří Dienstbier. Nastoupí za ně ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík a poslanec Jan Chvojka. Bělobrádek podotkl, že výměna je vnitřní záležitost sociální demokracie a KDU-ČSL ji respektují.