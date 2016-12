KDU-ČSL: Sněmovna možná žádné úpravy EET neschválí

Praha - Sněmovna by nakonec nemusela schválit žádné změny v elektronické evidenci tržeb. V dnešních Otázkách Václava Moravce České televize to připustil předseda vládní KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Návrhy výjimek pro EET podal v rámci jednání o daňovém balíčku ministr financí Andrej Babiš (ANO), lidovci i další poslanci. Pravicová opozice navrhla celý systém rovnou zrušit. Dolní komora by mohla o úpravách evidence tržeb hlasovat v pátek.

"Je dost možné, že nakonec nedopadne nic," uvedl Bělobrádek. Snaha o vyjednávání "rozumných opatření" ale podle něho stojí za to. Proti jakýmkoli úpravám evidence tržeb, jejíž ostrý start pro restaurace a ubytovací služby začal teprve ve čtvrtek, je zejména vládní ČSSD. Návrhy nemají podporu ani u opozičních komunistů. Čtěte také: Bělobrádek, Fiala: Sněmovna by veto Zemana u "lex Babiš" asi zvrátila

Lidovci podle Bělobrádka dosud drželi dohodu v koalici, že se na nynější podobě EET nemá nic měnit. "Když ministerstvo financí samo řeklo, že se do toho zasahovat může, přišli jsme s výjimkami, kde to nemá smysl," řekl předseda lidovců. Šéf opoziční ODS Petr Fiala se pozastavil nad tím, že pro nynější podobu zákona o elektronické evidenci tržeb hlasovala celá koalice, a nyní se vládní strany předhánějí v návrzích, koho z EET vyjmout. Podotkl, že Babiš se tak nakonec dostal do opozice vůči sobě. ODS trvá na zrušení ODS trvá na zrušení systému, podle Fialy je složitý, drahý, neefektivní a postihuje podnikatele. Podle Bělobrádka by ale zrušení EET, od něhož si vláda slibuje narovnání podnikatelského prostředí a lepší výběr daní, racionální nebylo. Babiš navrhl, aby pod EET nespadali živnostníci, kteří mají daň z příjmů stanovenou paušálně. Podmínkou je, že příjmy živnostníka v předchozích třech letech nepřekročily ročně 250.000 korun. Druhou změnu v EET navrhl Babiš u e-shopů pro transakce, kde zákazník platí kartou přes internet a transakce se odehraje bez osobní účasti. Na ně se EET vztahovat nemá. Poslanci KDU-ČSL rovněž chtějí, aby se evidence tržeb nevztahovala na podnikatele, kteří mají stanovenou paušální daň. Kromě toho navrhují vyjmout z působnosti zákona o EET prodejce na farmářských trzích, kteří prodávají nejméně tři čtvrtiny své produkce. Chtějí z EET vyjmout i podnikatele s ročními příjmy do 414.000 korun a také ty podnikatele, kteří mají podnikání jako vedlejší činnost a měsíčně nevydělají víc než 5401 korun.

