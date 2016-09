KDU navrhuje zmírnění podmínek pro dávky na pomůcky postiženým

Praha - Podmínky pro poskytování dávek na takzvané zvláštní pomůcky zdravotně postiženým lidem by se mohly zmírnit. Změny navrhují v novele příslušného zákona poslanci koaliční KDU-ČSL. Dopad na státní rozpočet odhadují na 540 milionů korun ročně. Novinářům to dnes řekli místopředseda Sněmovny a lidovců Jan Bartošek a místopředseda sněmovního sociálního výboru Vít Kaňkovský.

Zatímco nyní mohou handicapovaní lidé žádat o příspěvek na pomůcku, která je dražší než 24.000 korun, novela by hranici snížila na 8000 korun. Na dotaci by měli nárok lidé, kteří mají příjem nižší než dvanáctinásobek životního minima místo nynějšího osminásobku. Předloha by navíc zrušila posuzování příjmů všech lidí, kteří s postiženým žijí ve společné domácnosti. Tito lidé by nemuseli v žádosti uvádět ani další údaje, které nyní zákon požaduje.

Lidovci chtějí novelou zvýšit i příspěvek na mobilitu lidem s nejtěžšími zdravotními handicapy, tedy těm, kteří mají průkaz ZTP/P. Místo 400 korun by měsíčně dostávali 600 korun. Dotaci na pořízení automobilu by stát mohl nově poskytovat už po sedmi letech místo nynějších deseti let.

Předkladatelé zdůvodňují novelu koaličním slibem zrušit prvky podle nich asociální politiky, které zavedl někdejší ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09). Ani po třech letech nebylo ministerstvo práce a sociálních věcí schopno zákon předložit, řekl Bartošek.

Předlohu lidovci připravili ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením. Její předseda Václav Krása uvedl, že rada udělá vše pro to, aby byla novela schválena ještě v tomto volebním období. Stejně se vyjadřovali i její autoři, kteří budou vyjednávat podporu ve všech sněmovních klubech. Předlohu ale nejprve podle legislativních pravidel posoudí vláda.