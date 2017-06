Když se podaří odkup vepřína v Letech, plánuje ministerstvo jeho zbourání

Ministerstvo kultury plánuje zbourat vepřín v Letech u Písku z míst protektorátního koncentračního tábora pro Romy, pokud se státu podaří farmu od majitelů vykoupit. Návrh o odkupu a dalším postupu se resort chystá vládě předložit o letních prázdninách. Sdělila to mluvčí ministerstva Simona Cigánková. Podle náměstkyně ministra pro lidská práva Martiny Štěpánkové je maximální snaha úspěšné dokončit jednání se společností AGPI, která výkrmnu provozuje.

"V případě odsouhlasení materiálu vládou budou následovat tyto kroky: Podpis kupní smlouvy, demolice stávajících objektů a následná asanace celého prostoru, zpracování projektové dokumentace na výstavbu památníku a realizace památníku," shrnula mluvčí.

Ministerstvo kultury nechalo vypracovat posudek o hodnotě pozemků, nemovitostí a technického vybavení, který podle výroční zprávy o stavu romské menšiny stál 228.690 korun. Vlastní posouzení má i společnost AGPI. Cenu ale ani jedna ze stran nezveřejnila.

Ministr pro lidská práva Jan Chvojka (ČSSD) už dřív mluvil o tom, že by vládní rozhodnutí o odkupu vepřína mělo padnout do konce června. Přípravy a vyjednávání řídí ministerstvo kultury. Do týmu přizvalo i zástupce Chvojkova úřadu. "Jsme zapojeni do jednání, která probíhají. Přípravy pokračují. Není to tak, že by proces zamrzl. Je maximální snaha, aby jednání s majiteli byla úspěšná," řekla ČTK Chvojkova náměstkyně Martina Štěpánková.

Podle vládní zprávy o stavu menšiny velkovýkrmna zabírá "95 procent území bývalého cikánského tábora". Česko za vepřín na romském pietním místě sklízí kritiku domácích i mezinárodních organizací. K odstranění farmy několikrát vyzval také Evropský parlament. O odkupu a zbourání diskutovalo už několik vlád, cena nepadla ale nikdy. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) už dřív řekl, že jeho vláda by chtěla jednání dotáhnout do konce.

Místopředseda představenstva společnosti AGPI Jan Čech deníku MF Dnes řekl, že se po předání posudků zástupci ministerstev a firmy zatím nesešli. Pokud kabinet podle Čecha neprojedná záměr v nejbližší době, nemusí se odkup kvůli blížícím se volbám už uskutečnit a také nová vláda může mít jiné plány. Podnik jednání s dalším kabinetem už začínat nechce, řekl Čech deníku.

Aktivisté z evropského antirasistického hnutí EGAM (European Grassroots Antiracist Movement) se chystají 24. června do Let. Chtějí zatlačit na vládu, aby s vlastníky dohodu uzavřela. Zástupci EGAM poslali šéfům politických stran, které mají šanci na zvolení do Sněmovny, dopis s výzvou k vyřešení situace.

Tábor v Letech otevřely v srpnu 1940 protektorátní úřady jako kárný pracovní. V lednu 1942 se změnil na sběrný, v srpnu pak byl zřízen cikánský tábor. Od té doby do května 1943 jím podle zprávy o situaci menšiny prošlo 1309 Romů, a to mužů, žen i dětí, z nich 329 v něm zahynulo a přes pět stovek skončilo v Osvětimi. Z koncentračních táborů se po válce vrátilo ani ne 600 romských vězňů. Podle odhadů tak nacisté vyvraždili 90 procent českých Romů.

Nynější pietní místo v Letech spravuje Památník Lidice. Ve druhé polovině letošního roku by správu mělo převzít Muzeum romské kultury.