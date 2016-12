Když zloděj okrade zloděje aneb Perličky z policejních spisů

Nejen vážné a smutné případy řešili během letošního roku policisté. Někdy měli co dělat, aby při sepisování protokolů zachovali vážnou tvář a smíchy se nepopadali za břicha. Jindy se jim nechtěně podařilo dostat do zápisu formulace, nad kterými pak sami jen žasli.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Lukáš Kaboň

Perličky z úředních záznamů zaslala Deníku mluvčí moravskoslezské policie Gabriela Holčáková:

Čtěte také: Oběť dopravní nehody v JAR žila ještě dva dny v lednici márnice

Z výslechů…

Víc ani nevím, co bych dodal. Snad, že mě to mrzí, ale to mi už nikdo neuvěří. A tak se o tom víc bavit nebudu.

***

Nakonec bych chtěl zdůraznit, že už delší dobu, vlastně už několik let, žiju řádným životem a dokonce i pracuju a řádně chodím do práce. Toho, čeho jsem se dopustil, velice lituji, sám ani nevím, proč jsem toto udělal.

***

Přes víkend jsem hodně pil alkohol, ale myslel jsem si, že už jsem v pohodě, protože jsem chodil normálně rovně.

***

Toho dne jsem byl asi zase opilý, i když bylo ráno. Střízlivý bych totiž takové věci nedělal. Pak jsem šel dál, ale už nevím, kde…

***

Vím, že doznání je polehčující okolnost a byl bych nerad, kdyby policisté přišli na další vloupání, kterých jsem se dopustil a já sám jsem se k nim nedoznal.

***

Nabral jsem toho plnou brašnu, přesný výčet nevím. Brašnu jsem vynesl ven a donesl jsem ji až do křoví, kde bylo původně i to kolo. Kolo však ve křoví už nebylo. Ve sklepě jsem se totiž zdržel nějakou chvíli, protože jsem ho prohledal a vybíral si věci, co ukradnu. Na místě jsem nejprve křoví prohledával, jestli jsem kolo nepoložil někde opodál. Nenašel jsem ho, takže jsem si uvědomil, že zloděj okradl zloděje.

***

Kradl jsem, protože jsem musel. Vždyť už jsem to přeci vysvětloval v minulých výpovědích.

***

Pervitin beru jako lék, když mě bolí záda nebo zuby, tak mi pomáhá, užívám ho šňupáním nebo si ho sypu do kávy. Žádné jiné drogy neberu.

***

Z výslechu podezřelého, který měl ničit zařízení stadionu:

Otázka policisty: "Proč máte u sebe kuklu?"

Dotázaný: "Uvádím, že ta kukla není moje, kamarád měl plné kapsy, tak mě požádal, abych mu kuklu pohlídal."

Čtěte také: Bankovní lupič zapomněl v taxi půlku lupu i s doklady

Ze záznamů úředních…

Jelikož se vozidlo pohybovalo na komunikaci všemi směry, rozhodla se hlídka provést silniční kontrolu tohoto vozidla…(dechová zkouška řidičky pak vykázala hodnotu 1,7 promile alkoholu)

***

Tvářil se hrdě a na dotaz lékařky „čím se živí" odpověděl muž „že je zloděj!"

***

Strach z narkomana

Na otázku, co pohledává uvnitř uzamčeného a zabezpečeného objektu zdejšího autobazaru, uvedl, že hledal místo, kde si může v klidu a nerušeně fetovat svůj toluen a tak si řekl, že přeleze plot a usedne do jednoho ze zaparkovaných vozidel. Na dotaz proč si nevybral radši volně přístupný přilehlý areál lesoparku, uvedl, že je tam tma a on má strach, že jej přepadne nějaký maskovaný a nebezpečný lupič nebo narkoman. Dále se k věci vyjadřovat nechce a pouze ho zajímá, jestli už může z místa odejít a jít si koupit další plechovku již zmíněného toluenu.

Z policejní svodky…

Dosud neustanovený pachatel vnikl přes otevřenou ventilaci okna v kuchyni do přízemního bytu, kde si v kuchyni uvařil dva sáčky rýže nezjištěné značky a toto požil společně s domácím gulášem v ceně 100 korun, poté z volně odložené peněženky odcizil finanční hotovost ke škodě poškozeného…

***

Hotovost byla uložena v dámské peněžence, peněženka byla uschována v pečící kovové formě na dort a tato forma byla uložena na vrchní desce skříně ledničky…

Z komunikačního systému:

Oznamovatel: Po střeše mu běhá asi kuna nebo lasička, bojí se o své děti a slepice. Zvíře může být nemocné. Žádá policii o prověření, on sám se bojí ke zvířeti přiblížit.

Hlídka: Na střeše je vyplašená lasička, bojí se, ale uposlechla a dobrovolně opustila pozemek i prchla do přilehlého lesíku.

***

Oznamovatelka: Při praktikách se připoutala pouty k topení a teď nemohou najít klíče k poutům. Už se to jednou stalo, šly otevřít klíčkem od pout policejních. Žádá pomoc policie.

Oznamovatelka: Po odsunutí postele klíček nalezen.

Hlídka se vrací, akce ukončena.

***

Oznamovatelka: Našla v banánu černou vdovu. Údajně byla nějaká aféra v prodejně XY, byl nalezen pavouk černá vdova. Teď koupila banány v prodejně uvedeného řetězce a brouka tam má taky. Nikam jezdit nebude, žádá pomoc policie.

Hlídka: Od oznamovatelky převzat zčásti zkonzumovaný banán, na vnější straně slupky neprůhledný kokon. Předmětné předáno a vyčká se, zda se něco vyklube.

Rozuzlení: Specialista na bezobratlé živočichy konstatoval, že v kokonu se žádná vajíčka nenachází. Jednalo se o neškodného nočního motýla…

Čtěte také: Pohanský kněz v USA smí mít na fotce v řidičáku kozí rohy