Ke zrušení schůzky s dalajlamou vyzval Hermana osobně Zeman

Praha - Střet mezi Pražským hradem a ministrem kultury Danielem Hermanem (KDU-ČSL) kvůli ministrovu úternímu setkání s dalajlamou má pokračování. Herman dnes v České televizi uvedl, že ho prezident Miloš Zeman osobně vyzval, aby schůzku zrušil, nebo neudělí jeho strýci Jiřímu Bradymu státní vyznamenání.

Ministr kultury Daniel Herman.Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Brady, který prošel Terezínem i Osvětimí a celý život píše a přednáší o hrůzách holokaustu, uvedl, že Hrad ho o jeho vyznamenání informoval. V seznamu lidí, které má prezident vyznamenat 28. října, ale Brady podle Hermana nyní není. Podle Zemanova mluvčího Jiřího Ovčačka nebyl žádný seznam oceněných oficiálně ani neoficiálně uveřejněn.

Tibetský duchovní vůdce dalajlama přijel do ČR na konferenci Forum 2000. Čínské ministerstvo zahraničí ještě před jeho příjezdem požadovalo, aby se s ním členové české vlády nesetkávali. V úterý pak Čína pohrozila Česku kvůli schůzkám Hermana a také vicepremiéra Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL) s dalajlamou zhoršením vztahů. Ve stejný den večer vydali nejvyšší čeští ústavní činitelé prohlášení o respektu k územní celistvosti Číny, jejíž je Tibet součástí. Dalajlama ale nepožaduje vznik Tibetu jako samostatného státu, usiluje o širší autonomii v rámci Číny.

Zeman prý Hermana ke zrušení schůzky s dalajlamou vyzval na slovenském velvyslanectví při společenském setkání a před svědky. "Velice panu prezidentovi záleželo na tom, abych se s jeho svatostí dalajlamou nesetkal," řekl ministr ČT. Zrušení schůzky prý nikdy neslíbil, naopak o ní v pondělí sms zprávou informoval i kancelář prezidenta republiky. Herman respektuje, že má Zeman právo Bradyho neocenit, ale měnit rozhodnutí, je podle něj zvláštní. "Možná, že to neudělení je skutečným vyznamenáním," dodal ministr.

Brady Aktuálně.cz sdělil, že ho o chystaném vyznamenání řádem T. G. Masaryka informoval ředitel hradního protokolu Jindřich Forejt. Volal mu osobně minulý týden v pátek, uvedl Brady. O zrušení vyznamenání se dozvěděl dnes. "Jsem zklamán, ale vyrovnal jsem sem s horšími věcmi," poznamenal Brady, který se za svou činnost dočkal ocenění po celém světě. Podle Forejta se od něj lidé, se kterými mluvil, dozvěděli, že jsou v návrhu na udělení vyznamenání. Zda mluvil přímo s Bradym, odmítl Forejt potvrdit.

Ovčáček do ČT nepřišel

Zrušení schůzky prý nikdy neslíbil, protože by to bylo v rozporu s jeho svědomím. O tom, že se s dalajlamou sejde, prostřednictvím sms den před setkáním informoval i kancelář prezidenta republiky. Rozhodnutí Bradyho neocenit, Herman respektuje, je to Zemanovo právo. Ale pozvat bezmála devadesátiletého člověka přes Atlantik a potom rozhodnutí změnit, to je podle Hermana zvláštní. "Možná, že to neudělení je skutečným vyznamenáním," dodal ministr.

Ovčáček pozvání ČT do diskuse s Hermanem nepřijal. Bezprostředně po Hermanově prohlášení ale na svůj twitter napsal: „Chudák Pražská kavárna. TOP 09 krach, ČSSD zradila prohlášením k ČLR. A tak jí zůstali jen divocí lidovci oprašující prapor antizemanismu". Podle něj si Brady zaslouží za svůj životní příběh úctu. „Rozhodně si nezaslouží, aby byl zneužíván min. Hermanem pro boj s Hradem," dodal na twitteru.

Jurečka navrhne lidovcům, aby zvážili neúčast na Hradě

Místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka navrhne na úterním předsednictvu strany, aby lidovečtí ministři a zákonodárci zvážili neúčast na předávání stáních vyznamenání 28. října na Pražském hradě.

Důvodem je to, že Hrad podle ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL) vyřadil ze seznamu oceněných Hermanova strýce Jiřího Bradyho poté, co se Herman sešel s dalajlamou.

Ministr neúčast zvažuje

Jurečka řekl, že neúčast na ceremoniálu 28. října osobně zvažuje. „Budu chtít na předsednictvu KDU-ČSL prodiskutovat to, jestli za dané situace, která tady teď je, nepřistoupit k tomu nějakým způsobem společně, stejným přístupem všichni nejenom ministři, ale i poslanci a senátoři KDU-ČSL," uvedl Jurečka.

Doplnil, že dosud se bránil tomu brát ceremoniál připomínající vznik Československa jako "soukromou oslavu" prezidenta republiky. "V dané situaci ale budu chtít, abychom to (neúčast na ceremoniálu) zvážili všichni společně," řekl. Ceremoniálu se nezúčasní také většina rektorů vysokých škol.

K případu se musí vyjádřit vláda

Potvrdí-li se Hermanova slova, musí na to demokratická společnost reagovat, uvedla bývalá předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová (ODS). Postup Hradu, o kterém Herman mluvil, označila za vydírání. „K případu se musí vyjádřit vláda jako celek, Poslanecká sněmovna i občané. Nemůžeme mlčky přihlížet pokračující destrukci demokratického života v naší zemi," napsala Němcová.

Podle předsedy Sněmovny Jana Hamáčka (ČSSD) je používání neudělení státního vyznamenání jako zdroje nátlaku zcela nepřijatelné. "Hlavně očekávám informaci kdy byl seznam kontrasignován premiérem a zda na něm byl pan Brady…," uvedl na svém twitteru. Hamáček jedním ze signatářů prohlášení nejvyšších ústavních činitelů vydaného v reakci na schůzky politiků s dalajlamou.

Kriticky se vůči Hradu vyjádřili také ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD) a bývalá předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová (ODS). Ministr české vlády oznamuje, že byl vydírán, podotkla. K případu se podle ní musí vyjádřit vláda jako celek a také Poslanecká sněmovna. "Hradní msta na příbuzném, který si prošel nacistickými koncentráky, je vrchol nevkusu," napsal na twitteru Dienstbier.

