Klaus odsoudil vynucený odchod Forejta a jeho diskreditaci

Praha - Bývalý prezident Václav Klaus rezolutně odsoudil podle něj vynucený odchod Jindřicha Forejta z funkce šéfa protokolu Pražského hradu. Zacházení s ním ho lidsky velmi zasáhlo, uvedl v prohlášení, které redakci poskytl Petr Macinka z Institutu Václava Klause. Forejt na svou funkci rezignoval v úterý, zdůvodnil to osobními a zdravotními důvody.

Miloš Zeman a Jindřich ForejtFoto: Deník/Klimentová Lenka

"Vynucený odchod Jindřicha Forejta z jeho funkce a jeho profesní i lidskou diskreditaci rezolutně odsuzuji," uvedl Klaus. Forejta, který šéfoval hradnímu protokolu i v době jeho působení v prezidentské funkci, označil za jednoho z nejbližších spolupracovníků. "I proto mě zacházení s ním lidsky velmi zasáhlo," poznamenal.

Forejt se podle Klause osvědčil jako vynikající vysoký úředník nejen českého, ale i mezinárodního formátu. "Mnozí ve světě nám ho záviděli a opakovaně nám to říkali. Tým prezidenta Zemana jeho odchod nepochybně oslabí, a tím bude poškozeno fungování této mimořádně důležité instituce českého státu. Není připraven nikdo, kdo by ho mohl rovnocenně nahradit," zdůraznil. To, co se nyní s Forejtem děje, označil za nezasloužené a nedůstojné i těch, kteří "štvanici na ředitele protokolu Kanceláře prezidenta republiky rozpoutali".

Znalci prostředí Pražského hradu dlouhodobě upozorňovali na napjaté vztahy mezi Forejtem a dalšími pracovníky Hradu, včetně šéfa poradců prezidenta Miloše Zemana Martina Nejedlého a kancléře Vratislava Mynáře. Tlak na konec Forejta ve funkci měl být dlouhodobý, vždy ho ale podle médií Zeman podržel. Považoval ho za svého velmi blízkého spolupracovníka.

Média také upozornila na existenci kompromitujícího videa, na kterém je údajně Forejt zachycen. Server Hlídací pes z nahrávky publikoval několik fotografií, celé video zveřejnit odmítl. Autentičnost záběrů se nepodařilo ověřit. Také další média byla oslovena, že mohou záběry koupit. Uvedl to například Český rozhlas nebo server Echo24. Více ZDE

"Osobní diskreditace a špiclování v soukromí jsou věci, se kterými se nesmíme smiřovat jako s metodami řešení sporů v politické a, jak je teď vidět, i v úřednické sféře," uvedl Klaus.