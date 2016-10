Klíčová svědkyně v případu mafiánského bosse Běly odvolala výpověď

Praha - Klíčová svědkyně v případu vraždy jednoho z bývalých šéfů českého podsvětí Antonína Běly odvolala svou výpověď. K tomu, aby jako vraha označila Bělova tehdejšího bodyguarda Pavla Šrytra, ji prý navedl Bělův syn. Schůzku s ním údajně zařídili policisté. Případ bude zřejmě řešit Generální inspekce bezpečnostní sborů. Informovala o tom Česká televize (ČT).

Soud poslal do vazby Pavla Šrytra (vpravo) obviněného z vraždy jednoho z šéfů tuzemského podsvětí Antonína Běly z roku 1996.Foto: ČTK/Šulová Kateřina

Vražda se stala před 20 lety. Žena původně tvrdila, že střelbu viděla a Šrytra letos jako střelce identifikovala. Šrytr skončil v březnu ve vazbě, o několik dní později pak policie kvůli vraždě zadržela ještě jednoho muže.

Svědkyně ale nyní tvrdí, že si vše vymyslela na přání Bělova syna Jaroslava. "Pustili (…) mě k němu do cely a on mi řekl, co mám říkat, abych mu pomohla," řekla podle ČT. Za křivou výpověď ji hrozí trestní stíhání. Policie změnu výpovědi nepotvrdila, stejně jako státní zástupce Martin Staněk. "Jeden z klíčových svědků otočil svoji výpověď," sdělil ale ČT advokát jednoho z obviněných Pavel Šíma.

Šrytr stále zůstává ve vazbě, policie má prý i další svědky. Obviněným za vraždu hrozí až 15 let vězení nebo výjimečný trest.

Běla byl zavražděn v dubnu 1996 před svou vilou v Úvalech u Prahy. Vraždu provedlo maskované komando. Skupina vnikla o sobotní noci do Bělova domu a údajně si odnesla i mnohamilionový lup. Běla zemřel na následky střelných poranění, které mu pachatelé způsobili několika dávkami ze samopalu.

V médiích se tehdy objevovaly informace, že za vraždou Běly stál kontroverzní podnikatel František Mrázek. Ten byl zavražděn o deset let později. Mrázka po vraždě Běly chránil právě Šrytr.