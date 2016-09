Klíčový systém pro výzkum má začít plně fungovat příští týden

Praha – Informační systém pro výzkum, jehož výpadek kritizovali vědci i vysoké školy, bude podle vicepremiéra pro výzkum Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL) plně v provozu od příštího týdne. Pro veřejnost je v hlavních částech v pořádku už nyní. Systém přestal fungovat 1. června po více než deseti letech, protože se Úřad vlády ČR nedohodl s dodavatelem na dalším provozu. V pátek Bělobrádek na tiskové konferenci řekl, že vládní úřad vybudoval nový systém za čtyři měsíce a výrazně ušetřil. Nejsou ohroženy ani žádné platby na výzkum, ani data, uvedl.

Jde o klíčový systém, ve kterém jsou veškeré informace o výzkumu, jeho financování, výsledcích a veřejné podpoře. Rada vysokých škol před dvěma týdny upozornila na to, že kvůli výpadku nemohou poskytovatelé, tedy ministerstva, vyplácet finanční podporu na výzkum.

„Mohu vás ubezpečit, že tím, že jsme převzali systém na úřad vlády včetně nového vybavení a finančních prostředků na personální zabezpečení, ušetříme minimálně 50 procent nákladů. Zároveň tím, že jsme nepřistoupili na podmínky bývalého dodavatele, jsme ušetřili další desítky milionů korun," uvedl vicepremiér. Je podle něj možné, že v budoucnu náklady budou ještě nižší.

Dříve stát za službu platil kolem deseti milionů korun ročně. Nyní by měly roční náklady vyjít na čtyři miliony. Provoz nyní zajišťuje Úřad vlády ČR na vlastním zařízení a má k němu i práva. Systém přes deset let spravovalo Konsorcium Českého vysokého učení technického v Praze a InfoScience Praha. Smlouva skončila letos 31. května.

„Jsme ještě přesvědčeni, že nám bývalý dodavatel nedodal vše, co měl. On to odmítá, takže nemůžu vyloučit, že ještě budou zváženy další kroky včetně právních tak, abychom dosáhli kompletního zadostiučinění vůči bývalému dodavateli," poznamenal.

Podmínky považoval Bělobrádkův úřad za neadekvátní a právně problematické, proto začal systém budovat ve své režii. Nejdříve podle Bělobrádka byla spuštěna centrální evidence aktivit a rejstřík veřejných soutěží ve výzkumu a pak další části systému.

Kdokoliv potřeboval data a nemohl do nich veřejně nahlížet, dostal je úřad podle vicepremiéra individuálně. Poslední část, kterou úřad dodělává, je ukončení vkládací aplikace pro ty poskytovatele, kteří nemají vlastní programové vybavení. Spuštěna bude příští týden.