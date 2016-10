Klínovec zasypal sníh, možná vydrží i několik dní

Karlovy Vary - Vrcholky Krušných hor zasypal v noci na dnešek sníh. I když nejde o první sněžení této sezony, kvůli nízkým teplotám by sníh na Klínovci a v okolí mohl tentokrát i několik dní vydržet, řekl spolupracovník Českého hydrometeorologického ústavu v Šindelové Rudolf Kovařík.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Jeníček Luboš

Sníh začal na hřebenech Krušných hor padat už ve čtvrtek. "Dnes by mohlo ještě něco připadnout. A teploty by na horách odpoledne měly být jen do dvou stupňů nad nulou, takže sníh může vydržet přes víkend. Příští týden se ale oteplí," uvedl Kovařík.

Současné počasí je podle Kovaříka celkově chladnější než loni i proti průměru. Podobně chladno bylo loni až na přelomu října a listopadu.

Ale zatímco na horách už leží sníh, o 300 metrů níže ještě neskončil podzim. Velká část stromů ještě neshodila listí. Podle Kovaříka je to způsobené teplým srpnem a zářím, kdy bylo navíc málo srážek.