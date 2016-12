Klub Kanál dostal "trest" za rvačky. V lednu musí zavřít

Písek – Dance club Kanál v Chelčického ulici v Písku bude mít po celý leden zavřeno. Rada města schválila stejně jako před rokem u nedalekého podniku La Noche odejmutí výjimky prodlužující provozní dobu. Důvodem byly rvačky, ke kterým zde letos došlo. „Musíme měřit všem stejně," podotkl místostarosta Písku Jiří Hořánek.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

Historie se opakuje. Stejně jako před rokem musel na celý leden zavřít Cocktail music bar La Noche, musí tentokrát na měsíc přerušit provoz Dance club Kanál, který je jen pár kroků vedle. Důvod je totožný – město odňalo výjimku prodlužující provozní dobu, což je pro podniky s noční otevírací dobou totéž jako úplný zákaz provozu. Stejně jako u La Noche bylo i tady příčinou chování některých hostů, respektive rvačky, ke kterým zde došlo. Při té poslední vytáhl jeden z návštěvníků nůž, který měl v botě, a pobodal jiného muže. „Je jasné, že se lidé musí bavit, ale na druhou stranu je třeba si uvědomit, že město nebude jen přihlížet takovému jednání. Je to zároveň i signál ostatním provozovatelům podobných zařízení," vysvětlil rozhodnutí rady města písecký místostarosta Jiří Hořánek.

Provozovatelka Kanálu Martina Klímková není z „trestu" města nadšená, ale respektuje ho. „Spíš mě mrzí to, že si platím bezpečnostní agenturu, pořídila jsem detektor kovu, a přesto se tohle stalo. Muž, který k nám pronesl nůž, ho měl v botě, což detektor nezachytil. Děje se to všude, to neuhlídáte," podotkla provozovatelka. Bezpečnostní agenturu už po prvním letošním incidentu vyměnila a nyní je prý klid. Jedním z preventivních opatření je také to, že do klubu nepouštějí lidi ze seznamu problémových návštěvníků, kteří už tady mají vroubek.

Uzavření podniku na měsíc využije Martina Klímková k jeho rekonstrukci. „Dáme nové koberce, vymalujeme, zkrátka uděláme to, co se za provozu nedá," dodala.