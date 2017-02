Kmoníček se chystá do Ameriky. Na podzim už možná bude zpátky

V druhé polovině února mělo být jasné, že ředitel zahraničněpolitického odboru Hynek Kmoníček (ČSSD) bude českým velvyslancem v USA. Jeho potvrzení americkou stranou ale zbrzdila náhlá rezignace Trumpova poradce pro národní bezpečnost Michaela Flynna.

„Posun v každé části administrativy Donalda Trumpa znamená, že se věci zpomalují. Mají-li sedět lidé ve správných kancelářích a podepisovat papíry, musí být nejdříve do svých funkcí jmenováni. Ve chvíli, kdy po necelých třech týdnech odcházejí, byrokratické procesy se protahují. Naše kontakty ale nejsou postaveny na jednom člověku, český stát funguje jako instituce, osobní vazby pomáhají, avšak nejsou určující," říká Hynek Kmoníček v rozhovoru s Deníkem, který vyjde v sobotu.

Na otázku, zda tuší, kdo Flynna nahradí, odpověděl: „Víme, že na jeho místo je několik kandidátů a dva z nich jsou mí dávní přátelé." Shodou okolností jde o bývalé ředitele CIA Davida Petraeuse a Jima Woolseyho.

Vrátný nebo ministr

Kmoníček v rozhovoru rozebírá nástup Trumpovy administrativy a současný stav Evropské unie, ale dotkl se i své profesionální budoucnosti. V Černínském paláci, jemuž nyní šéfuje sociální demokrat Lubomír Zaorálek, se již nyní spekuluje, že Kmoníček odletí do Washingtonu buď na devět, nebo na devět. Pokud se stane příštím ministrem zahraničí, bude to na devět měsíců, ne-li, zůstane velvyslancem devět let.

První varianta přichází v úvahu, když sociální demokraté prohrají natolik výrazně, že se celé vedení strany včetně místopředsedy a současného ministra zahraničí bude muset poroučet. Ve vládě Andreje Babiše, který o křeslo šéfa diplomacie pro ANO nejeví zájem, by tak mohl zasednout za ČSSD jako menšího koaličního partnera právě Kmoníček.

Tento zkušený diplomat, který si i během svého působení ve Washingtonu ponechá místo prezidentova poradce, sice podobné úvahy označuje za spekulativní, ale jeho slova hodně napovídají: „V tuto chvíli je jisté, že pokud se vrátím do náruče ministerstva zahraničí, jsou tam ještě dvě poslední funkce, které jsem nikdy nezastával. Vrátný a ministr."

