Knihovnám chybí prostor, peníze a technologie, uvádí koncepce

Praha - O souhlas s působením v cizích armádách od roku 2005 požádali čtyři čeští občané. Dva se chtěli přihlásit do irské armády, jeden do australské a další chtěl bojovat v řadách syrských ozbrojených sil. Řekl to mluvčí ministerstva obrany Petr Medek. Prezident žadateli o vstup do syrské armády nevyhověl.