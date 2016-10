Koalice se neshodla na snížení DPH, s daní už nechce hýbat

Praha - Vládní koalice se dnes neshodla na podobě snížení daně z přidané hodnoty, do voleb už nechce téma otevírat. Po jednání koaliční rady to potvrdili předsedové sněmovních klubů ANO, ČSSD a KDU-ČSL. Koaliční strany nenašly shodu ani na návrzích v sociální oblasti, o nich bude koalice dál jednat. Do sněmovních voleb chce ještě například řešit situaci rodičů samoživitelů, spory o zálohové výživné, jak ho navrhuje ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD), má řešit pracovní skupina podobně jako zákon o sociálním bydlení.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Vít Šimánek

"Trošku se obávám, že nastává doba, kdy budou přibývat pracovní skupiny a vzdalovat se reálné výsledky," uvedl šéf lidoveckého klubu Jiří Mihola. Předseda sociálnědemokratických poslanců Roman Sklenák řekl, že jednoznačná shoda je na pomoci samoživitelům. "Není jisté, zda se dohodneme na podobě zákona, nebo přijmeme nějaké exekutivní opatření," podotknul. O snížení DPH u čepovaného piva z 21 procent na 15 procent od příštího roku a u základních potravin ze současných 15 procent na deset procent od roku 2018 hovořili vládní politici před krajskými a senátními volbami. Snížením daně na čepované pivo chtěl ministr financí a předseda hnutí ANO Andrej Babiš kompenzovat restauracím ztráty se zavedením elektronické evidence tržeb. K shodě ale koalice nedospěla. Téma snížené daně z přidané hodnoty je podle místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka tak "pro tuto chvíli už uzavřeno". Mihola připustil, že se může znovu objevit před volbami. Základní tezí, která vzešla z dnešní schůzky, nicméně podle něj bylo to, že s DPH už by se nemělo nehýbat. Naopak koalice chce dál debatovat o zvýšení platů ve vysokém školství. "Volby jsme vůbec neřešili," uvedl Faltýnek na dotaz, zda se vládní politici vrátili k ostrým slovním střetům z kampaně před krajskými volbami, jak avizovali. Debatu stejně jako další aktéři popsal jako vcelku dobrou a věcnou až "na jeden zvýšený hlas". Tím bylo podle Miholy vyjádření Babiše k zákonu o střetu zájmů, který Senát se změnami posílá zpět Sněmovně. "Lex Babiš" bude hlavním tématem příští koaliční schůzky, která se uskuteční před novou schůzí Sněmovny.

