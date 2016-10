Koalici mají čtyři kraje, v Plzeňském je další bez vítězného ANO

Praha - V Olomouckém a Plzeňském kraji dnes vznikly krajské koalice. Tři dny po volbách je tak shoda na vládě ve čtyřech krajích. V Olomouckém kraji bude spolupracovat ANO s ČSSD a ODS. Plzeňský kraj se zařadil po bok Pardubického, vytvořila se zde koalice bez vítězného hnutí ANO. Odchod do opozice hrozí ANO v Královéhradeckém kraji, do hry se zkouší vrátit nabídkou, že netrvá na funkci hejtmana. Podle prezidenta Miloše Zemana by vznik koalic proti ANO mohl být chápán jako zrada voličů, tento postup znovu kritizoval také šéf ANO Andrej Babiš.

Zástupci ANO, ČSSD a ODS v Olomouckém kraji pracují na přípravě koaliční smlouvy. V pětapadesátičlenném zastupitelstvu budou mít tyto tři strany většinu 30 hlasů. Podle jejich dohody by místo hejtmana mělo připadnout vítěznému ANO, které na něj vybralo lékaře a lídra kandidátky Oto Koštu. V Plzeňském kraji vítězné ANO s jedenácti zastupiteli skončí v opozici. Memorandum o koaliční spolupráci dnes v Plzni podepsala druhá ČSSD s devíti mandáty, třetí ODS s osmi, Starostové a Patrioti se čtyřmi a Koalice pro Plzeňský kraj se dvěma mandáty. Toto spojení umožní těsnou nadpoloviční většinu 23 z 45 míst v zastupitelstvu. Hejtmanem by se měl stát lídr ČSSD Josef Bernard. Podle Babiše se strany, které se v krajích spojují proti hnutí ANO, bojí rozkrývání minulosti. Novinářům to dnes řekl v Lucemburku. Zemanův pohled na věc popsal jeho mluvčí Jiří Ovčáček. "V některých krajích dochází podle názoru pana prezidenta k nesportovnímu a někdy až politicky bizarnímu spojování různorodých stran do koalic s jediným cílem: vyšachovat vítěze. Taková spojení mohou být chápána jako určitá zrada voličů," řekl mluvčí. Proti Zemanovu nařčení ze zrady na voličích se ohradil předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Podle něj vznik koalic, v nichž není vítěz voleb, k politice patří. Ke vzniku krajských koalic bez vítězného ANO mohlo přispět i to, že Babiš před volbami ostatní strany urážel a označoval je za zloděje, míní Bělobrádek. Podle něj za KDU-ČSL často kandidovali lidé, kteří bojovali proti nehospodárnosti krajů. Naopak na kandidátkách ANO podle Bělobrádka byli lidé, kteří s dřívějšími krajskými reprezentacemi v době jejich neprůhledného hospodaření spolupracovali. Vyjednávání dnes pokračovalo na jihu Moravy. KDU-ČSL zde upustila od úsilí získat hejtmanskou funkci. O možné koalici zde lidovci jednali s vítězným ANO, dosud se ale nedohodli i kvůli tomu, že hejtmana chtěli mít oba partneři. ANO ale mezitím ustanovilo trojblok se Starosty pro jižní Moravu a TOP 09 s Žít Brno. Trojblok má 23 mandátů z 65, k většině je potřeba 33. ANO přitom jedná vedle KDU-ČSL také s ČSSD, obě tyto strany mají 11 mandátů. Ve středních Čechách dosud exkluzivní jednání o koalici mezi ANO, Starosty a nezávislými (STAN) a TOP 09 rozšíří ve středu také ODS. Není ale jasné, zda to znamená rozšíření dosavadního zvažovaného koaličního půdorysu. Případná koalice ANO, STAN a TOP 09 by měla v pětašedesátičlenném zastupitelstvu 36 mandátů. ODS by mohla přidat dalších deset hlasů. V Libereckém kraji vítězní Starostové pro Liberecký kraj (SLK) preferují čtyřkoalici s druhým ANO, ČSSD a ODS, která by měla pohodlnou většinu 35 mandátů ze 45 v krajském zastupitelstvu. Rada by měla zůstat devítičlenná, starostové si v ní chtějí ponechat většinu pěti míst včetně hejtmana, ANO nabízejí dvě místa včetně statutárního náměstka, ČSSD a ODS by získaly po jednom. V Ústeckém kraji vítězné ANO dál vyjednává o koalici s druhými komunisty. Na Vysočině je stále ve hře doplnění budoucí krajské koalice ČSSD a hnutí ANO o dvojblok ODS a Starostové pro Vysočinu. V Pardubickém kraji, kde se v pondělí bez vítězného ANO dohodly ČSSD, Koalice pro Pardubický kraj (KPK), ODS a STAN, by měla být koaliční dohoda podepsána v pátek. V pondělí vznikla koalice ANO, KDU-ČSL a ODS v Moravskoslezském kraji, hejtmanem by měl být lídr ANO Ivo Vondrák. Zeman se sešel se Zimolou Na výsledky krajských voleb dnes reagovali někteří šéfové stran. Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek, který výsledky své strany označil za porážku, je připraven ji dál vést. Příští týden si ale chce u zástupců krajů a členů výkonného výboru ověřit, zda jeho rozhodnutí pokládají za správné. Místopředseda KSČM Jiří Dolejš vidí za volební prohrou komunistů hlavně obratný Babišův marketing. Strana Úsvit-Národní koalice chystá i v souvislosti s neúspěchem v krajských volbách volební konferenci. Funkci v čele strany bude obhajovat Miroslav Lidinský, řekl po dnešní diskusi členů stranického předsednictva. S prezidentem Zemanem se dnes sešel jihočeský hejtman Jiří Zimola (ČSSD) a mluvili podle Zimoly o sestavování koalice v Jihočeském kraji, kde ČSSD krajské volby vyhrála. Zeman v posledních dnech opakuje, že ČSSD obhájila vítězství jen ve dvou krajích kvůli chybám strany na celostátní úrovni. Jihočeského hejtmana považují média za možného kandidáta na vedení sociálních demokratů, které v příštím roce čeká volební sněm. Zimola však po volbách řekl, že o takové funkci zatím neuvažuje.

