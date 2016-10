Koalici na Vysočině budou tvořit ČSSD, ANO, ODS a Starostové

Jihlava - Budoucí krajskou koalici na Vysočině budou tvořit ČSSD, ANO, ODS a Starostové pro Vysočinu. Koaliční dohoda by měla být podepsána v týdnu od 24. října. Jednání o jejím znění by mělo začít dnes. Novinářům to po jednání krajského výkonného výboru ČSSD řekl volební lídr vítězné ČSSD, současný a s největší pravděpodobností i budoucí hejtman Jiří Běhounek (nestraník za ČSSD). Koalice bude mít v pětačtyřicetičlenném krajském zastupitelstvu pohodlnou většinu 29 mandátů.

Hejtman Kraje Vysočina Jiří BěhounekFoto: Deník/archiv

Sociální demokraté by měli mít v devítičlenné radě kraje pět mandátů, ve volbách druhé hnutí ANO dva mandáty a ODS s koalicí Starostové pro Vysočinu po jednom mandátu. "Tři uvolněné předsedy výborů jsme obětovali za pět mandátů v radě. Nebude žádný uvolněný předseda výboru ani komise. Diskuse o zásadních programových nebo personálních bodech bude vedena tak, že ČSSD nebude moci partnery přehlasovat," řekl Běhounek. V minulých dvou volebních obdobích vládla na Vysočině menšinově ČSSD s tichou podporou komunistů. KSČM za to obsadila placené funkce tří předsedů výborů. Další jednání koaličních partnerů stanoví počty náměstků, personální složení rady kraje a rozdělení resortů i mechanismus dohadování ve sporných otázkách. "Existuje několik brzdných mechanismů, abychom se vzájemně nepřekvapovali. Jsme přesvědčeni, že to dokážeme domluvit během týdne," řekl Běhounek. Nárok ČSSD na post hejtmana podle něj při jednáních nikdo nezpochybnil. Vítězem voleb v Kraji Vysočina se stala ČSSD před ANO a KDU-ČSL. Z celkových 45 mandátů v krajském zastupitelstvu jich sociální demokraté získali 11, o šest méně než v minulých volbách. Hnutí ANO má devět křesel a lidovci budou mít stejně jako po volbách v roce 2012 sedm zastupitelů. V novém zastupitelstvu bude také šest zástupců KSČM. Pět křesel má ODS, koalice Starostové pro Vysočinu čtyři a koalice SPD a SPO tři. Znění koaliční dohody bude schvalovat krajský výkonný výbor Podle krajského předsedy ČSSD na Vysočině Petra Krčála by měl znění koaliční dohody 24. října schválit krajský výkonný výbor ČSSD. "Předpokládáme, že ke stejnému datu tak učiní i ostatní partneři," řekl Krčál. Podle člena vyjednávacího týmu ODS senátora Miloše Vystrčila z řady možných variant povolebního uspořádání na Vysočině tato koalice umožňuje dosáhnout ukončení dlouholetého stavu, kdy komunisté za tři placené funkce podporovali menšinovou vládu sociálních demokratů. "Nám tato koalice umožní podílet se na rozvoji kraje," řekl Vystrčil. Lídr koalice Starostové pro Vysočinu Lukáš Vlček považuje navrženou koalici za přijatelný kompromis mezi množstvím variant, které přicházely v úvahu. KDU-ČSL, která ve volbách se ziskem sedmi mandátů byla třetí, nakonec směřuje do opozice. "Jsme zřejmě jediní, kdo si v povolebním vyjednávání zachovali tvář," prohlásil volební lídr lidovců Jaromír Kalina.

