Kolem strojíren bude zakázaná zóna. Munice létala i mimo areál

Polička - Policie se v Poličce chystá na scénář "Vrbětice". Okolí strojíren může zůstat uzavřeno několik týdnů.

Letecké záběry na místo výbuchůFoto: Policie ČR

Obyvatelé žijící v okolí Poličských strojíren se možná domů jen tak nevrátí. Policie se podle všechno chystá oblast uzavřít na dobu až tří týdnů.



Důvodů je několik, hlavní je však jeden: výbuch rozmetal části munice až za hranice areálu strojíren. Pyrotechnici tak budou muset důkladně projít celé okolí.



"Občané se zatím domů vracet nebudou, perimetr zůstává tak, jak byl vytyčen," uvedla před čtrnáctou hodinou mluvčí policie Hana Kaizarová.

Tato věta ale zřejmě bude platit i další dny. Neoficiálně se hovoří až o třech týdnech.



Dosud vytyčený perimetr 1200 - 1300 metrů od místa výbuchu, se tak může stát zónou s absolutním zákazem vstupu na déle, než se dosud předpokládalo.



Podle informací Deníku se už policisté chystají na hlídkování v oblasti. Vzhledem k možné přítomnosti výbuchem rozptýlené munice budou muset hlídkovat v balistických vestách a přilbách.

Vrbětický výbuch

K výbuchu muničního skladiště ve Vrběticích došlo 16. října 2016. Do vzduchu tehdy vyletěla dvě skladiště munice, která nekontrolovatelně vybuchovala několik dní. Následkem exploze došlo k rozptýlení munice do lesů v širokém okolí. Úklid a čištění celého prostoru ale dosud není zcela ukončeno. Policie ze skladišť odvezla stovky tun munice do armádního skladu v Květné v Pardubickém kraji. Stále jde o jednu z nejrozsáhlejších akcí podobného druhu v Evropě.