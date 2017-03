Kolony na dálnici D1: řidičům pomůžou i speciální plovoucí vozy

Jižní Morava – Na začátku března silničáři znovu začali s opravami dálnice D1, kterou denně projede přibližně sto tisíc aut. Komplikace se řidičům nevyhnou, v některých úsecích mnohdy vznikají i několikahodinové kolony. Kromě časové rezervy a větší opatrnosti v opravovaných částech by si měli řidiči i víc všímat speciálních opatření a značek, které Ředitelství silnic a dálnic České republiky k problematickým úsekům průběžně umisťuje.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Attila Racek

Jednou z novinek jsou třeba i takzvané plovoucí vozy. „Jde o dodávky, trochu vyšší než jsou osobní auta, které mají na střeše LED diodové tabule. Na nich se řidiči dozví informace o kolonách, třeba za jak dlouho k nim dojedou," vysvětlil mluvčí ředitelství Jan Rýdl. Dodal, že na dálnici je chtějí vyslat co nejdřív.

Bát se podle dopravců nemusí cestující, kteří si pro cestu do Prahy vyberou autobus. „Na řízení provozu na D1 máme vyčleněný speciální dispečerský aparát, který se snaží zařídit, aby naše autobusy neměly žádné nebo jen minimální zpoždění,“ vysvětlil mluvčí Student Agency Aleš Ondrůj.

Dodal, že firma na trase Brno-Praha a zpět ročně přepraví zhruba milion cestujících a k jejich úbytku nedošlo ani po začátku rekonstrukce dálnice. Důvodem jsou třeba i finanční kompenzace, když autobus dojede později. „Přestože se nejedná o zpoždění z naší viny, cestujícím okamžitě vracíme zpět čtvrtinu nebo i celé jízdné,“ uvedl Ondrůj.

Doplnil, že doufá, že se silničářům podaří co nejvíce omezit situace, kdy řidičům zůstává k průjezdu jen jeden pruh dálnice. To Rýdl potvrdil. „S výjimkou několika dnů, kdy se bude přecházet z jedné etapy oprav do druhé, se vždycky bude po dálnici jezdit v režimu, kdy z obou směrů budou průjezdné dva pruhy,“ uklidnil.

Silničářům věří a speciální opatření neplánuje ani dopravce Eurolines, jehož linky projedou dálnicí zhruba devětkrát denně. „Po zkušenostech z předchozích let jsme zjistili, že objízdné trasy bývají často komplikovanější. Provoz tedy denně monitorujeme, každý autobus má GPS a s řidiči kromě dispečinku komunikují i naše kanceláře v Brně a v Praze,“ konstatovala marketingová ředitelka firmy Pavla Lauermannová.

Dodala, že pracují i s časovou rezervou. „Řešíme jí běžné komplikace a v případě stále se opakujících oprav na D1 se i rekonstrukce pomalu běžnou komplikací stávají,“ vysvětlila Lauermannová.