Kombinací soutěže a vzdělávání se budou hledat budoucí politici

Praha - Začíná druhý ročník projektu Hledá se LEADr., který kombinuje soutěž a vzdělávání účastníků. Chce motivovat mladé lidi k zájmu o komunální politiku a občanský aktivismus. Do 13. listopadu se mohou hlásit zájemci od 17 do 25 let. Sdělili to zástupci neziskové organizace Člověk v tísni, jejíž vzdělávací program Jeden svět na školách soutěž pořádá.

Sněmovna. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Pořadatelé se snaží změnit odmítavý postoj aktivních mladých Čechů k vlastní politické dráze. "Potkáváme mnoho angažovaných mladých lidí, kteří mají nápady, dovedou je uvádět v život. Jen málo z nich si ale dokáže představit, že by se v budoucnu stali politiky. Chceme ukázat, že právě jako politici toho můžou hodně dokázat," doplnil ředitel programu Jeden svět na školách Karel Strachota. Po náboru se v prosinci uskuteční regionální konkurzy, na kterých porota vybere patnáct soutěžících. Posoudí jejich všeobecný přehled, orientaci ve společenských a politických tématech, prezentační dovednosti, schopnost obhajovat vlastní názor a další předpoklady. Účastníci absolvují dva několikadenní workshopy, při kterých získají nové poznatky a dovednosti například o projektovém managementu, správné komunikaci, vedení týmu, fungování místní samosprávy nebo aktivismu na sociálních sítích. Před porotou také představí své projekty. Výběr pak bude zúžen na několik finalistů, kteří budou v pěti soutěžních kolech plnit různé úkoly. Nejlepší dva se utkají v diskuzním duelu a o vítězi rozhodne hlasování veřejnosti. Pořad o soutěži bude vysílat internetová televize Stream.cz. První ročník soutěže, který vyvrcholil letos v červnu, vyhrála studentka vysoké školy Aneta Sklenářová z Tachova. "Soutěž mi ukázala naprosto nový způsob toho, jak nakládat se svým časem, tedy že mohu postupně pracovat krok po kroku na věcech, které mohou mít ve výsledku velký přínos pro mé okolí, město, kde žiji," řekla.

Autor: ČTK