Komentář ze Slovenska: Zeman je xenofob obdivující východní diktaturu

Česká společnost se musí rozhodnout, zda se ještě hlásí k humanistickému a prozápadnímu demokratovi Tomáši Garriguu Masarykovi, nebo zda bude jejím hrdinou xenofob obdivující východní diktaturu. Slovenský list Denník N. tak komentoval oznámení kandidatury českého prezidenta Miloše Zemana. List očekává silnou mobilizaci obou voličských táborů

Miloš Zeman položil u pomníku Tomáše Garrigua Masaryka věnec k 165. výročí jeho narození.Foto: ČTK/Krumphanzl Michal

"Miloš Zeman je politik, jehož názory a slovník jsou charakteristické pro radikální pravici, ačkoli on sám se označuje za sociálního demokrata," poznamenal deník. Dodal, že po Zemanovu čtvrtečním ohlášení, že se bude ucházet o druhý mandát, je jasné, že jiní čeští pravicoví radikálové a extremisté, kteří o své prezidentské kandidatuře možná uvažovali, to mohou zabalit, protože Zeman jim vezme všechny xenofobní voliče.

"V jistém smyslu je možná dobře, že Zeman se rozhodl kandidovat, protože v tomto souboji bude muset jít česká společnost k jádru věci a odpovědět si na otázku, zda se ještě hlásí k odkazu humanistického a prozápadního demokrata T.G. Masaryka, nebo zda jejím novým hrdinou je xenofob obdivující východní diktaturu," napsal list.

Deník uvedl, že za čtyři roky ve funkci prezidenta Zeman potvrdil nejhorší obavy těch, kteří si o něm ani předtím nedělali iluze. Podle listu představa, že by měl být opět zvolen, je pro mnohé natolik děsivá, že mobilizace české společnosti může být podobná té na Slovensku v roce 1998, kdy bylo třeba porazit autoritářského premiéra Vladimíra Mečiara,

List nespekuluje o šancích Zemana na opětovné zvolení, napsal ale, že "zdravotně je na tom bídně". Podle deníku má Zeman stabilní voliče, ovšem není jich dostatek na vítězství ve druhém kole voleb, pokud by měl proti sobě kandidáta se schopností oslovit voliče středu.

"Mnohem zajímavější souboj o post českého prezidenta bude v táboře, který by měl do druhého kola poslat proti Zemanovi kandidáta schopného ho porazit. O tom, že Zeman do druhého kola postoupí, pochybuje dnes v Česku totiž málokdo," uvedl Denník N. Protizemanovský tábor je podle něj až příliš pestrý a jsou v něm zastoupeny téměř všechny politické strany a množství nevládních organizací.