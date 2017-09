Kominíků je dost. Pozor však na nájezdníky

/ROZHOVOR/ Lidé často ve víru letních radovánek zapomínají, že si do zimy musejí nechat vyčistit komín. Co mají dělat v případě, že se sazí chtějí zbavit až na poslední chvíli před začátkem topné sezony? Kde muže v černém najít, poradil kominický prezident Jaroslav Schön.

Jak dlouho si nyní před sezonou lidé počkají, když si pozdě vzpomenou, že potřebují vyčistit komín?

Je to individuální, ale dodací lhůty budou o něco delší. Obvykle to bývá do týdne, teď se to může protáhnout možná na dva, tři týdny. Déle to ale trvat nebude. Těžko však můžu mluvit za všech našich 800 členů.

S čím nyní před sezonou máte nejvíce práce?

Lidé chtějí obvykle čištění a u kotlů na pevná paliva kontrolu před zatopením. Často také sice už od minulé zimy vědí, že si musejí nechat spravit a vyvložkovat komín. Přes léto na to zapomněli a teď, když přicházejí studené dny, tak nám tu vzdychají. Takže nás někdy čeká i vložkování a další stavební práce, rekonstrukce a obnovy komínů.

Kolik si za práci účtujete?

Je to individuální záležitost. Ale u nás to nefunguje jako jinde, jak už to tak v tržním hospodářství bývá – že když lidi začnou kupovat máslo, tak že se začne zdražovat. Neříkáme: „Měli jste si vzpomenout v létě, stálo by to jen tři stovky, ale teď to budete mít za šest.“ Vždycky záleží na rozsahu prací a žádný univerzální ceník neexistuje. Když jsme dříve vydali nějaké doporučující ceny, tak na nás naskočily úřady s tím, že je to kartelová dohoda. Takže jsme z toho vycouvali. Chtěli jsme pomoct zákazníkům, bohužel to nešlo.

S jakým zářezem do peněženky by tedy zákazník měl počítat?

Jak kde, ceny se pohybují tak od tří, čtyř set korun nahoru. Může to být i 800 nebo tisíc korun, záleží na tom, co tam člověk udělá. Jednou do roka si máte zavolat kominíka na kontrolu, ale třikrát do roka si ještě máte komín sami čistit. Pokud si to člověk nečistí, má si na to zavolat taky kominíka.

A dělají to?

Praxe je taková, že si to nečistí nikdo, jenom jednou do roka si zavolá kominíka na kontrolu, který si proto ty saze „vyžere“ najednou. Komín proto bývá v úplně jiném stavu, než by měl být, kdyby se to čistilo pravidelně. Musí vybrat dva, tři kýble sazí, takže ta cena je samozřejmě vyšší, než by byla při pouhé kontrole. Může jít tak o 600 až tisíc korun. Ale kdyby bylo všechno v pořádku, jak má, tak si myslím, že se do pětistovky vejdete.

Stíháte dělat revize spalinových cest?

Revize se dělají jenom v přesně vymezených případech. Příkladem je, když postavíte nový dům, tak si zavoláte o revizi ke kolaudaci. Obvykle ale stačí periodické kontroly a čištění, které kominíci provádějí jednou do roka. Jsou jednodušší. Takže revize stíháme, protože jich bývá mnohem méně než jiných kontrol – když to hodně zjednoduším, tak jen jednou za „život“ komína.

Podle čeho si lidé mohou vybrat správného kominíka?

Z mého pohledu je úplně nejlepší, podívat se na naše stránky. Je tam seznam s potřebnými kontakty. Dokonce je tam i vyznačeno, jestli se kominík zúčastňuje celoživotního vzdělávání, a také jestli podepsal etický kodex. Potom to s ním můžeme řešit v případě, že udělal u zákazníka nějaký průšvih. Můžeme zákazníkovi pomoci, aby se domohl svých práv. Můžeme jim pomáhat při reklamacích.

V čem je rozdíl těchto kominíků od těch „neetických“?

Pro zákazníka je to určitá záruka, že se k nám může odvolat. Protože pokud si vybere kominíka, který není náš člen a nemá podepsaný etický kodex, tak se mohou odvolávat nanejvýš na živnostenský úřad, který mu řekne, že odbornost nekontroluje. Může si také podat reklamaci a pak je to věcí České obchodní inspekce. Problém je v tom, že inspektoři řeší výrobky, ale nechtějí řešit služby.

Vy sami se na kontroly svých členů nezaměřujete?

Za zákazníky určitě nejezdíme a neptáme se, jestli to naši členové udělali dobře a jestli jsou s nimi spokojení. Žádná kontrola není, ale pokud se nám zákazníci ozvou s tím, že s nějakým kominíkem mají problém, tak mu můžeme pomoct. Ovšem 99 procent stížností máme od zákazníků, kteří si stěžují na kominíky, kteří nejsou našimi členy. Tam se sice snažíme pomoct, ale nemůžeme být tak efektivní jako u našich členů.

Co je potřeba na to, aby se člověk mohl stát kominíkem?

Máte více možností. Je to řemeslná živnost, takže buď se vyučíte, nebo potřebujete šest let praxe, kterou musíte prokázat a mít patřičné potvrzení. Další možnost je také podnikání na odpovědnou osobu, což my kritizujeme. Protože když se s někým domluvíte, tak můžete hned jít na živnostenský úřad a dostanete živnost, což je špatně. Kdybych vám to potvrdil třeba já, už vás v životě neviděl a vy mě taky ne.

Kolik je v Česku celkem kominíků?

Rozhodně jich je dostatek, dokonce jsem přesvědčen, že jich je až moc. Mít přesný přehled je velice složité, ale myslím si, že u nás budou dva až 2,5 tisíce kominíků. Našich členů je 800, ale jsou mezi nimi i ti, kteří mají firmu s dvaceti zaměstnanci. A kromě toho to dělají i lidé, kteří to řemeslo neznají, což umožňuje živnostenský zákon. Podnikají díky tomu často na odpovědnou osobu. Stačí, když jim podepíše potvrzení, že bude odpovídat za jeho kvalitu.

Jak potom tito kominíci pracují?

My jim říkáme nájezdníci. Většinou hážou po domech letáčky a domluví se s lidmi. Bydlí někde na Moravě, letáčky naházejí u Karlových Varů. Udělají tam svou práci a pak už je tam samozřejmě nikdo neuvidí. Takovýchto kominíků je hodně. Nevím o tom, že by v republice byla nějaká bílá místa, kde by kominíci vůbec nebyli. Naše organizace má krajské uspořádání, takže když se zákazník podívá na naše stránky, tak si rozklikne kraj, ve kterém bydlí, a může si vybrat nejbližšího kominíka.