Komise k reformě policie projednala závěrečnou zprávu

Praha - Sněmovní vyšetřovací komise ke sporné reorganizaci policie se na dnešním jednání shodla na většině závěrečné zprávy. Navrhne například některá opatření vládě, Sněmovně či státním zástupcům. Novinářům to po více než dvouhodinovém jednání řekl předseda komise Pavel Blažek (ODS) a místopředseda Martin Lank (Úsvit). Poslanci se sejdou znovu za týden, kdy by mohli materiál doladit. Na výslednou zprávu mají čas do konce ledna.

Pavel Blažek (vpravo) a bývalý detektiv ÚOOZ Jiří Komárek.Foto: ČTK

Reorganizace policejních útvarů vyvolala roztržku mezi koaličními partnery ČSSD a ANO, kritizovali ji i někteří žalobci. Komise se zabývá podezřeními souvisejícími s postupem policejního prezidia, policistů a žalobců. Čtěte také: Žalobci už neřeší oznámení na Chovance a šéfy policie Blažek dnes na jednání přinesl návrh závěrečné zprávy, který má deset až 15 stran. Po jednání novinářům řekl, že se poslanci shodli na 90 procentech obsahu, zbytek chtějí doplnit příští týden. Podle Blažka se doplnění bude týkat zjištění, které komise učinila. Poslanci mají také možnost navrhnout usnesení, o kterých by plénum hlasovalo. "Dnes jsme se shodli na tom, že některá usnesení navrhneme a budou to usnesení, která budou pravděpodobně směřovat vůči vládě, státnímu zastupitelství a Poslanecké sněmovně," řekl Blažek. Podle něj by se to mělo týkat změn v legislativě a doporučení, "jak se mají některé úřady zachovat". Blažek naznačil, že by se mohla týkat například úniků ze spisů nebo toho, že není jednoznačně vyložena otázka, jak moc mají policisté informovat svoje nadřízené o kauzách, na kterých pracují. "V obecné rovině můžu říci, že jsou nějaké systémové nedostatky, které by bylo dobré do budoucna napravit," doplnil Lank. Podle Lanka se zatím do jednání vyšetřovací komise nepromítla politika. "Proti žádnému návrhu nebyl vznesen nějaký výrazný odpor," podotkl Lank. Vyšetřovací komise je sedmičlenná, každá sněmovní strana v ní má jednoho zástupce. Závěrečná zpráva zazní na jednání Sněmovny a bude veřejná. Původně měli poslanci mít zprávu hotovou do konce října. Komise požádala o prodloužení termínu, protože potřebovala víc času na výslechy svědků. Delší lhůtu chtěla také kvůli vyhodnocení několika stovek stran písemných materiálů. Čtěte také: Komise k policii na předposledním jednání vyslechla žalobce

Autor: ČTK