Komise k únikům policejních spisů je zvolená, zaměří se na Babiše

Sněmovna dnes vybrala členy vyšetřovací komise k možnému úniku policejních spisů, jež míří na předsedu hnutí ANO a bývalého ministra financí Andreje Babiše. Každý klub v ní bude mít po jednom zástupci. Předsedu komise by dolní komora mohla zvolit v pátek, potom by mohla začít pracovat.

V komisi bude za ČSSD Lukáš Pleticha, za ANO Radek Vondráček, za KDU-ČSL Petr Kudela, za KSČM Josef Zahradníček, za TOP 09 Martin Plíšek, za ODS Marek Benda a za Úsvit Jiří Štětina.

Komise zřízená z podnětu ČSSD má prověřit případné protiprávní jednání v souvislosti s možným neoprávněným získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení. Má se zaměřit také na to, zda údaje z těchto spisů nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu. Výsledek zkoumání by komise měla dát plénu do konce srpna.

O úniku živého policejného spisu se mluvilo v souvislosti s nahrávkou, na níž figuruje Babiš a novinář jeho bývalého deníku. Babiš se opakovaně ohradil proti tvrzením, že od novináře takový dokument zřejmě dostal. Nahrávky, které se objevily na anonymním twitterovém účtu pod jménem Julius Šuman, prověřuje policie. Babiš v nich také mluví vulgárně o členech vlády včetně premiéra a řeší s novinářem zveřejňování kompromitujících materiálů. Zřízení komise Babiš pokládá za pokračování kampaně proti němu.

Sněmovna dnes provedla také některé změny ve výborech. Babiš bude působit v kontrolním výboru, kde nahradí Romana Kubíčka (ANO). Kubíček na členství v kontrolním výboru rezignoval, zamířil do hospodářského výboru. V něm v souvislosti se jmenováním novým ministrem financí skončil Ivan Pilný (ANO), jenž výbor vedl.

Debatu vyvolal návrh hnutí ANO na odvolání Kristýny Zelienkové ze stálé delegace do Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Zelienková, která už dřív vystoupila z hnutí a následně se stala členkou klubu TOP 09 a Starostů, návrh označila za nerozumný krok. Za několik málo měsíců, které zbývají do sněmovních voleb, se podle ní agendu nemůže nikdo naučit.

Sněmovna většinou hlasů Zelienkovou odvolala. Hnutí ANO do delegace zatím nikoho nenavrhlo.