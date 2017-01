Komora prošetří odpovědnost lékárníků u nelegálních vývozů

Lékárnická komora v případech nelegálních vývozů léčiv, na které tento týden upozornil lékový ústav, prošetří zodpovědnost odborných zástupců a vedoucích lékárníků. Informovali o tom zástupci komory. Lékárníkům v případě provinění může hrozit pokuta i vyloučení z komory. Podle komory je ale potřeba omezit rovněž legální vývozy léků, jejichž prostřednictvím z tuzemského trhu mizí několikanásobně vyšší množství léků.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) tento týden uvedl, že lékárny nelegálně vyvezly léky v hodnotě přes 149 milionů korun. Prohřešky ústav odhalil především v loňském roce a vyměřil za ně pokuty ve výši 34 milionů korun. Většina z nich nenabyla právní moci.

Lékárnická komora kontroly SÚKL vítá a vyžádá si od ústavu podklady, které pak prošetří její disciplinární orgány. Pokud by se u některých lékárníků prokázalo provinění, může jim komora udělit pokutu nebo je může podmínečně či trvale vyloučit. Lékárník mimo komoru by pak nesměl v Česku pracovat v lékárně. Ne vždy je ale provozovatel lékárny zároveň lékárník.

Čtěte také: Lékárny nelegálně vyvezly léky za 149 milionů korun

Ročně se v Česku distribuují léky za 70 miliard korun, přičemž v roce 2015 se podle lékového ústavu legálně vyvezlo 6,3 milionu balení za tři miliardy korun. Hodnota legálně vyvezených léků je tedy asi dvacetinásobná ve srovnání s odhalenými nelegálními vývozy.

Podle prezidenta České lékárnické komory Lubomíra Chudoby je proto potřeba přijmout opatření, která legální exporty omezí a zajistí léky pro lékárny nejlépe do dvou dnů od objednání. "Drtivá většina lékárníků, kteří každodenně poskytují lékárenskou péči svým pacientům, se setkává s nedostatkem některých léků. Za mnoho výpadků mohou právě reexporty - doplácejí na ně pacienti 2800 lékáren v ČR a také lékárníci, kteří jim musí shánět důležité léky po jednotlivých kusech a vysvětlovat, proč nejsou k dispozici ihned," uvedl Chudoba.

Proti dvoudenní lhůtě na dodání léků do lékáren, která měla být součástí novely zákona o léčivech, se ale v prosinci postavili senátoři a vrátili zákon, který má bránit především reexportům léků, do Sněmovny. Lhůtu odmítla i Česká asociace farmaceutických firem a antimonopolní úřad, podle nichž by byla v rozporu s principy hospodářské soutěže i s pravidly jednotného trhu EU. Lékárníci se senátní úpravou nesouhlasí, podle Chudoby podporuje stávající monopolizaci distribuce léků, kdy nejsou léky dodávané podle potřeb pacientů, ale podle vztahů distributora s lékárnou.

Čtěte také: Čtěte také: Miliardy za bahno. Opravdu lidem pomáhá?