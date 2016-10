Komunisté budou v sobotu hledat viníka volební prohry

Praha - Příčiny neúspěchu v nedávných krajských a senátních volbách a cestu, jak změnit trend odlivu voličů před sněmovními volbami, budou v sobotu hledat komunisté. Ústřední výbor vyslechne na jednání, které bude pro novináře uzavřené, analýzu uplynulých voleb od místopředsedy odpovědného za volby Jiřího Dolejše a teze, které připravil pro volby v příštím roce místopředseda Josef Skála. Oba budou stejně jako předseda KSČM Vojtěch Filip čelit kritice spolustraníků, v případě Filipa a Dolejše uvažuje údajně jedna z městských organizací i o výzvě k rezignaci.

Vojtěch Filip.Foto: DENÍK/Klára Cvrčková

Skálovy teze označil europoslanec Jiří Maštálka za bezobsažný materiál, plný planých hesel. "Pokud má ÚV trošku zdravého rozumu, tak by měl tento pseudodokument smést ze stolu a pověřit placené pracovníky vytvořením kvalitního materiálu," uvedl Maštálka v dopise kolegům, který zveřejnil tiskový odbor KSČM.

Ostravský Městský výbor KSČM se v pondělí dohodl, že v sobotu vyzve ke změnám v komunikaci vedení strany, především Filipa a Dolejše. Výzvu přednese ostravský zastupitel a člen ÚV Martin Juroška.

"Jde o reakci na vystoupení vedení po volbách, které hovořilo o tom, že za volební výsledek KSČM jsou zodpovědné kraje. Je to výzva k tomu, aby se vzpamatovali a rétoriku změnili. Chceme, aby naši politiku prosazovali rázněji. Komunikace vedení směrem k veřejnosti je málo čitelná," řekla krajská tajemnice strany Ivana Kalousková. Deník Právo ale dnes uvedl, že městský výbor chce rovněž vyzvat k rezignaci na funkce předsedu strany Filipa a místopředsedu Dolejše. Předseda ostravského městského výboru Oldřich Jakubek se k podrobnostem rozhodnutí nechtěl vyjadřovat.

Filip dnes řekl, že na kritiku bude reagovat klidně. "Jsem přesvědčen, že je potřeba důkladné analýzy volebního výsledku, postupu jednotlivých stranických organizací ve volbách, od centra až po okresní výbory. Bez důkladné analýzy žádné unáhlené závěry určitě nebudeme dělat," uvedl. Co se týče možné výzvy k jeho rezignaci, výbory podle Filipa mohou navrhnout cokoliv. "Pokud by šlo o návrh na odvolání, je k tomu třeba jedné třetiny okresních výborů, tohle je jeden výbor," řekl.

Maštálka: v přípravě na volby chybovali všichni

Maštálka je nemocný a sobotního jednání se nezúčastní. Myslí si, že v přípravě na volby chybovali všichni, ne však stejnou měrou. "My v centru jsme chybovali více než my v základních organizacích a na krajích. V situaci, kdy většině lidí nebyl jasný význam voleb do Senátu a krajů, nedokázali jsme vytvořit mobilizující témata," uvedl. Chybělo podle něj téma, které by sjednotilo centrum a kraje.

Dolejš vidí za prohrou hlavně obratný marketing vicepremiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. ČTK už dříve řekl, že KSČM musí před sněmovními volbami najít cestu, jak voliče vrátit k urnám a vysvětlit jim, že miliardář Babiš není ten pravý, kdo slyší na sociální témata.

Filip hned po sečtení hlasů v krajských volbách uvedl, že bude chtít po krajských konferencích, aby vyvodily politickou zodpovědnost. "A samozřejmě nevynechám z toho ani další povinnosti pro místopředsedy naší KSČM, když politika musí být samozřejmě v politické straně jednotná," dodal. Dolejš má na starost odborné zázemí, volby, parlamentní a komunální politiku, spolupráci s odbory a levicí. Filipův neúspěšný vyzyvatel Skála se stal místopředsedou pro ideologii, propagandu a mediální činnost.

KSČM nedokázala v krajských volbách obhájit minulé vítězství ani v jednom ze dvou regionů. Přišla přibližně o polovinu křesel. V senátních volbách komunisté křesla neobhajovali, ani žádné nové nezískali.