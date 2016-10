Komunisté by znovu zavedli do trestního řádu příživnictví

Bagdád/Damašek – Mezinárodní koalice vedená USA chce podle syrské armády nechat bojovníky Islámského státu (IS) prchnout z iráckého Mosulu do Sýrie. Armáda je připravena tomu všemi prostředky zabránit. Irácký premiér Hajdar Abádí řekl, že úkolem mezinárodní koalice bojující v Iráku je, aby zabránila členům IS odejít do Sýrie. Boje o Mosul, který je největší základnou IS v Iráku, začaly v pondělí. Irák do operace nasadil tisíce vojáků, po jejichž boku bojují kurdští pešmergové a také šíitské milice.