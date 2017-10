Komunisté chtějí do vlády, pokud to umožní výsledek voleb

KSČM je podle předsedy Vojtěcha Filipa připravena vstoupit do vlády, když jí to výsledek voleb umožní. "Samozřejmě, že kdybychom měli takovou důvěru, tak bychom o to usilovali," řekl v předvolebním rozhovoru ČTK. Vládní angažmá podle něj není jedinou prioritou strany. Případná jednání povede o programu. Nemyslí si současně, že by mohla účast ve vládě komunisty oslabit tím, že by je připravila o protestní hlasy.

"Koalice uzavíráme zásadně po volbách a zásadně programové. Po krajských volbách jsme také mohli jít do koalice s hnutím ANO v Ústí nad Labem, ale šli jsme do programové koalice se sociální demokracií a SPD. A máme tam jen jeden hlas navíc a ta většina je křehká," uvedl k očekávaným povolebním jednáním. Doplnil, že mezi nepřekročitelné principy pro komunisty patří například požadavek referenda o setrvání země v Severoatlantické alianci. S tím souvisí prosazování sociálního programu KSČM. "Sociální program nemůžete prosazovat ve chvíli, kdy budete vázáni na obrovské finanční prostředky, které vynakládáme nikoli na obranu republiky, ale na obranu cizích zájmů," uvedl. Ačkoli komunisté ve sněmovních volbách získávají pravidelně přes deset procent, do koalice na úrovni vlády je zatím nikdo nepozval s odkazem na historii strany. Případná účast ve vládě by podle Filipa pro KSČM neznamenala automaticky ztrátu hlasů a oslabení, jako se tomu stalo po vládním angažmá komunistů ve francouzských vládách. ČTĚTE TAKÉ: Vojtěch Filip: Je plno důvodů, proč bychom nesouhlasili s Babišovou vládou "Těch zkušeností je několik. Na druhou stranu vládnutí AKELu na Kypru bylo úspěšné, přestože byli vyměněni, ale to je logický posun, který tam nastal," myslí si. K tomu podle Filipa protestní hlasy vzali před čtyřmi lety komunistům hnutí ANO a tehdejší Úsvit. "Takže my jsme rádi za protestní hlasy, ale také chceme programově řešit situaci v České republice," řekl. Při analýze volebních programů ostatních stran Filipa překvapilo to, že například i pravicové strany nabízejí u některých témat stejná řešení jako komunisté, citoval například názor na inkluzi ve školách obdobný s ODS. "Největší průnik je tradičně s ČSSD. Zajímavé je, že průnik s KDU-ČSL je hodně vysoký. Překvapilo mne, jak malý průnik máme například s Piráty, protože jejich názory například na migraci i na řešení evropských otázek mi připadá, že kopírují TOP 09, očekával jsem u nich jiná řešení," konstatoval. ČTĚTE TAKÉ: Ve volbách by zvítězilo ANO, ale dále oslabuje, ukázal průzkum Prvotním cílem pro práci ve Sněmovně bude pro KSČM prosazení obecného referenda. "Samozřejmě v tuto chvíli je prioritou přijetí zákona o tom, že lithium bude těženo a zpracováváno podniky v rukou státu, respektive veřejného sektoru," připomenul Filip aktuální téma volební kampaně. Budoucí těžbu tohoto vysoce ceněného kovu řešila KSČM už loni na podzim a na jaře na seminářích, ze kterých vzešel návrh zvláštního zákona. Za prioritu označil i zajištění bezpečnosti, kam spadá organizace bezpečnostních sborů. Nedávná policejní reforma, o kterou se přeli vládní ANO s ČSSD podle něj strukturu policie zhoršila. Zamyslet se je podle něj nutné i nad strukturou státního zastupitelství a revidován by měl být i občanský soudní řád. Z diskutovaných ústavních změn komunisté usilují o zavedení obecného referenda. V oblasti kompetenční schvaluje Filip, aby prezident měl právo jmenovat vedení Nejvyššího správního soudu.

Autor: ČTK