Komunisté chtějí do voleb jednat o lithiu. Kováčik: Nepatří do cizích rukou

Opoziční KSČM se snaží podnítit ještě do voleb svolání mimořádné sněmovní schůze k těžbě lithia, které se využívá k výrobě baterií. Komunisté kritizují memorandum o porozumění, které tento týden podepsal ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD) s australskou firmou European Metals Holdings (EMH). Zatím ale není jisté, zda se KSČM podaří pod žádostí o svolání schůze shromáždit potřebný počet podpisů.

"Na svolání schůze trváme a pokud získáme 40 podpisů, tak je předáme předsedovi Sněmovny," řekl dnes ČTK předseda KSČM Vojtěch Filip. Podle šéfa komunistického poslaneckého klubu Pavla Kováčika bude žádost k dispozici k podpisu do pondělního odpoledne. Pondělí je podle něho posledním možným dnem pro její doručení předsedovi dolní komory Janu Hamáčkovi (ČSSD).

Dokument podepsali i někteří poslanci sociální demokracie a hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury, uvedl Kováčik. Nedokáže ale odhadnout, zda bude podpisů dostatek.

Komunisté by chtěli na schůzi slyšet vysvětlení od premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) i Havlíčka. "Lithium je strategická surovina a nepatří do cizích rukou," zdůraznil Kováčik. Měla by podle něho patřit státu.

Ostřeji se vyjádřil v článku, které KSČM zveřejnila na facebookovém profilu. Podpis memoranda v něm Kováčik označil za nehorázný čin. "Oranžová strana, která se chlubí zájmem o občany a budováním prosperity naší republiky, opět zřejmě udělala kšeftík," napsal.

Havlíček ve čtvrtek řekl, že memorandum posiluje vliv státu na celý projekt těžby lithia na Cínovci. Zároveň podle něj dokument nijak nepředjímá kroky a výsledek případného povolení těžby. Už při podpisu memoranda upozornil na to, že lithium získávané z ložiska Cínovec by se mělo zpracovávat do finální podoby v Česku.

Prezident Miloš Zeman ale míní, že v těžbě by se měl angažovat státní podnik. Nakládáním se strategickými nerostnými surovinami státu by se měla zabývat příští týden i vláda.

V Česku jsou podle odhadů asi tři procenta světových zásob lithia - většina na Cínovci a malé ložisko ve Slavkovském lese. Hlubinnou těžbu plánuje společnost Geomet, kterou vlastní EMH. Otevřít chce historický důl na cín. S těžbou lithia by mohl australský investor začít v Krušných horách v roce 2022. Plánuje dobýt za 21 let 37 milionů tun rudy. Povrchově chce těžit lithium u Cínovce společnost Cínovecká deponie, kterou ovládá investiční skupina RSJ kolem miliardáře Karla Janečka. Firma má už všechna povolení k těžbě.

Skutečnost, že se v těchto dnech opravuje sněmovní jednací sál, pokládá Kováčik jen za drobnou komplikaci. Poslanci by se mohli podle něho sejít v jiných prostorách. O snaze KSČM vyvolat mimořádnou schůzi dnes informoval s odvoláním na místopředsedu komunistické strany server Parlamentní listy.