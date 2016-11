Koncert, fotbal či bar. Stát řeší, jak je chránit před terorem

Strávili jste dopoledne ve škole, v poledne zašli za babičkou do nemocnice, nakoupili si a večer se zastavili na koncertě? Pak jste po celou dobu byli potenciálním terčem teroristů nebo vyšinutých útočníků. Školská a zdravotnická zařízení, nákupní, kulturní a sportovní centra, knihovny či nádraží jsou totiž nejsnadnějším terčem útoků. Odborníci tato místa označují jako tzv. měkké cíle.

Ministerstvo vnitra se teď snaží o to, aby se právě na ochranu těchto míst soustředila větší pozornost.

„Každý máme ve městě vytyčená místa, kde by teoreticky mohlo k útoku dojít, od listopadu je musíme ještě důkladněji denně kontrolovat. Jde třeba o supermarket, kostel či nádraží," popisuje Deníku aktuální praxi jedna z policistek z obvodního oddělení ze západu Čech.

Češi se na řadě těchto míst chovají někdy až příliš lehkovážně. Mají pocit, že za jejich bezpečnost ručí stát, případně majitel objektu či pořadatel akce. Jenže mnohdy si státní instituce, podnikatelé či organizátoři například koncertů či sportovních událostí zodpovědnost za bezpečnostní opatření přehazují jako horký brambor.

„V Česku k útoku nedošlo, tak proč by se to mělo stát zrovna teď? Co by si na nás teroristé vzali? My nejsme pro nikoho zajímaví! To jsou argumenty, které slýcháme, když varujeme před riziky," říká expertka na komerční bezpečnost Veronika Fáberová. Mimo jiné se starala o opatření při loňském hokejovém šampionátu v Praze.

Ministerstvo vnitra se pokouší zjednat nápravu. V dubnu se podepsalo na půdě ministerstva memorandum o spolupráci při zajišťování bezpečnosti s židovskými organizacemi a nyní vyzvalo k podpisu podobné listiny Hospodářskou komoru ČR.

Spolupráce s firmami

„Jsme připraveni být prostřednictvím svých profesních organizací pro ministerstvo silným partnerem. Zřídili jsme bezpečnostní sekci, ve které se nachází sedm profesních organizací. Ty pokrývají fyzickou ostrahu, technické služby, detektivní služby i bezpečnostní poradenství a mají regionální zastoupení," sdělil mluvčí komory Miroslav Diro.

Vypadat by to mohlo v praxi třeba takto: pořadatel většího koncertu získá od Hospodářské komory ČR doporučení, jaká opatření má učinit a jaké firmy „proškolené" podle metodiky ministerstva vnitra si najmout. Obdobně i správci kulturních památek, majitelé kin a divadel, soukromí dopravci, pořadatelé demonstrací a podobně. „Policie splnila můj úkol a zřídila metodickou skupinu, která bude majitelům a provozovatelům měkkých cílů poskytovat nepřetržitou podporu. Chceme být metodikem, určitým supervizorem a chceme pořadatelům jasně vzkázat, že jsme tady pro ně," tvrdí ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD).

Spolupráce však někdy vázne z druhé strany. Fáberová popisuje jako jeden z mnoha příkladů vlažnou odezvu na novou normu pro bezpečnost ve školách. Ministerstvo vnitra ji začalo připravovat v roce 2004 po teroristickém útoku na beslanskou školu, které se zmocnili čečenští separatisté. Na jihu Ruska tehdy zahynulo 330 civilistů, z toho 186 dětí. Norma začala platit letos 1. září.

„Většina škol o tom nemá dodnes tušení," kritizuje expertka. Podle ní je chyba na straně ministerstva školství. Opatření jsou navíc pro zřizovatele nákladná.

Další „brzdou" účinných bezpečnostních opatření jsou prý pořadatelé velkých kulturních či sportovních akcí. „Ministerstvo vnitra pro ně už za ministra Ivana Langera vypracovalo metodické pokyny, oni to ale ignorují. Problémy za ně musí řešit policie. Jejich výdělky tak vlastně dotují daňoví poplatníci, kteří policejní služby platí," podotýká Fáberová.

Měkké versus tvrdé cíle

Za měkké cíle lze považovat každé nechráněné místo, kde se shromažďuje větší množství lidí. „Útočníci si vždycky budou vybírat nejsnadněji napadnutelné cíle. Je mnohem jednodušší zaútočit na rockový koncert na louce než na atomovou elektrárnu," říká expertka Veronika Fáberová.



Takzvané „tvrdé cíle", jako jsou továrny, elektrárny, vojenské objekty či banky, totiž mají dobře vypracované krizové plány a úzce spolupracují s policií, civilní kontrarozvědkou a národním bezpečnostním úřadem.



A v čem Češi mimo jiné nejčastěji podle expertů chybují? Nezajímají se například o zabezpečení velkých akcí, nesledují únikové východy nebo se místo pohybu po okrajích hlediště „cpou" do středu davu.

LENKA KRÁLOVÁ