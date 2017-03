Končím. Poslanec Tejc oznámil odchod z politiky. Nesouhlasí s vedením ČSSD

Poslanec Jeroným Tejc (ČSSD) nebude kandidovat v letošních volbách do Poslanecké sněmovny. Dnes oznámil, že nesouhlasí s některými názory znovuzvoleného vedení strany. Po vypršení současného mandátu fakticky odejde z aktivní politiky. Šéf sněmovního ústavně právního výboru neuvažuje o tom, že by ve Sněmovně působil v jiné straně než sociální demokracii.

Tejc řekl, že vnímá silnou podporu v Brně a na jihu Moravy, kde ho okresy nominovaly na dvojku kandidátky za premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD). "Bylo by ale pokrytectvím, kdybych za současné situace přijal volitelné místo na kandidátce a vyměnil své názory za to, že budu další čtyři roky zasedat ve Sněmovně," uvedl.

Tejc na nedávném sjezdu ČSSD v Brně neúspěšně kandidoval na statutárního místopředsedu strany, funkci uhájil ministr vnitra Milan Chovanec. Tejcovi, který byl na sjezdu nejhlasitějším kritikem vedení spolu s jihočeským hejtmanem Jiřím Zimolou, se pak nepodařilo prosadit ani mezi pět řadových místopředsedů.

Sjezdu Tejc podle svého názoru nabízel změnu. Kritizuje například změny daňových sazeb, s kterými ČSSD přišla. "Považuji za smysluplnější motivovat změnou daní úspěšné firmy k reinvestování jejich zisků v naší zemi a přimět je k vytváření dobře placených míst," uvedl. Připomněl i slib změnit církevní restituce či svůj nesouhlas s loňskou policejní reorganizaci.

Současné vedení podle Tejce neovlivní ČSSD jen do letošních voleb, ale na dlouhé roky dopředu. "Do politiky jsem šel proto, abych věci měnil. Současná situace v ČSSD a rozhodnutí sjezdu mi však tuto možnost nedává," uvedl. Považoval by za nepoctivé vůči voličům, kdyby přijal volitelné místo a ve Sněmovně pak musel hlasovat i pro návrhy, s nimiž nesouhlasí.

Den říjnových voleb tak bude fakticky dnem Tejcova odchodu z politiky. "I když se to bude možná některým kariérním politikům zdát nepochopitelné - odejít nemusím, ale chci," řekl. Na dotaz Tejc upřesnil, že dokončí svůj mandát jako člen nejužšího vedení v Jihomoravském kraji, pak ale nebude usilovat o žádné funkce a v ČSSD bude pouze řadovým členem.