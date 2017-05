Koně bojovali s ohněm, vodou i davem. Na policejním mistrovství

/REPORTÁŽ/ – Skokové derby, policejní parkour nebo skok mohutnosti. V těchto dvou disciplínách v sobotu soutěžilo čtyřiadvacet policistů z jízdních oddílů z několika zemí. V Brně se uskutečnil dvacátý ročník Mezinárodního policejního mistrovství v jezdectví.

Kůň uniformovaného jezdce se blíží k poslední překážce závodu ve skocích, kterou má zdolat. Rozbíhá se, ale před červeně natřenou překážkou brzdí. Jezdec jej pobízí ke skoku, kůň se vzpírá. Pomalu odstupuje od překážky.

Další pokus.

Jezdec nařizuje koni skok a pobízí jej jezdeckým bičíkem. Kůň opět přidává na rychlosti, tentokrát je při zdolávání překážky úspěšný.

I s jezdcem projíždí cílem. "Tato překážka je záludná, ač vypadá na první pohled jednoduše. Oproti překážce totiž stojí publikum a kůň musí skočit proti lidem, což bere jako velkou překážku," vysvětluje komentátor první soutěžní disciplíny policejního mistrovství v jezdectví, vedoucí Oddělení služební hipologie Brno Libor Blažek.

Je sobotní dopoledne a pokusy koně o skok v brněnské Panské Líše sledují stovky lidí.

První diciplínou je skokové derby. Při něm jezdci zdolávají trasu s překážkami. Kromě skákání koně vjíždí třeba do vody.

Některým jezdcům na koních se daří lépe, někteří mají se zvládnutím trasy problém. "Se svým výkonem nejsem spokojený. Udělal jsem dvě chyby, kterým se dalo předejít. Těžší ale bude další disciplína, policejní parkour. Kůň Luiggi, se kterým jezdím teprve rok, je totiž nováček. Jsem zvědavý, jak parkour zvládne, je to ještě mladé zvíře," zamýšlí se nad výkonem jezdec Radek Šejstal z jihomoravského útvaru.

Jeho kůň Luiggi je v útvaru teprve dva roky, ještě nikdy nebyl nasazen na žádné velké demonstraci.

Konkurence je velká. "Přijely útvary z Prahy, Zlínského kraje, Ostravy, Ruska, Německa, Slovenska, Maďarska, Velké Británie a samozřejmě i z Jihomoravského kraje," vyjmenovává do reproduktorů moderátorka mistrovství Michaela Migotová.

Hezké počasí přilákalo do areálu množství lidí. Kromě koní pozorují i ukázky policejní techniky, obdivují novotou se lesknoucí policejní BMW.

Prvenství pro Jihomoravanku

S dětmi se přijela podívat i Petra Kratochvílová ze Soběšic na Brněnsku. "Přišli jsme hlavně kvůli dětem, které mají rády koně, dcera na koni i jezdí. Syna, asi jako každého kluka, zase zaujala policejní auta nebo čtyřkolka," říká žena.

Za chvíli ale od stánků lidi odlákává další program, jako třeba ukázka policejních psovodů. Jezdci se zatím chystají k další disciplíně, policejnímu parkouru. Při něm na koně čeká třeba skok přes oheň nebo do davu.

Nakonec celkové prvenství klání zůstává na jižní Moravě. "Je to zásluhou domácí Vladimiry Blažkové. Bravurně projela policejní parkour, ani ona ani její svěřenec Wanillis Dream neobdrželi jako jediní trestné body," říká brněnský policejní mluvčí Pavel Šváb. Koně všichni členové jezdeckého oddílu nazývají familiérně Vanilka. Stříbrná medaile poputuje do Moskvy a bronzová do Londýna.