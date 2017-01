Konec budov duchů. Praha chce slučovat více škol

Praha - Magistrát připravuje sloučení dalších dvou odborných škol. Podle radní pro školství Ireny Ropkové by bylo třeba, aby se jich sloučilo více. Znovu to hrozí i zeměměřičské škole, která se spojení s další loni po protestech vyhnula.

Efektivnější školy. Podle magistrátu mohou větší organizace lépe koordinovat odborné vzdělávání studentů. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Místo duchů by měli být ve školách studenti. Proto chce pražský magistrát slučovat ty „liduprázdné" s dalšími, aby se zaplnily životem. Posledním případem dvou odborných škol, které se mají podle hlavního města sloučit v jednu, je spojení Vyšší odborné školy a střední školy slaboproudé elektrotechniky v Praze 9 s VOŠ informačních služeb na Praze 4. Ke spojení by mělo dojít v červenci letošního roku, ještě to musí schválit pražští zastupitelé.

V Praze se sloučilo šest škol

„Co se týče slučování škol, tak hlavním důvodem jsou ekonomické úspory. Z mého pohledu by bylo v Praze potřeba, aby se sloučilo daleko větší množství škol, než těch šest, co jsme zatím stihli," řekla magistrátní radní pro oblast školství Irena Ropková (ČSSD).

S ní souhlasí i náměstkyně primátorky pro oblast financí města Eva Kislingerová (ANO). „Pokud se podíváme na situaci v Praze, tak bychom byli určitě v některých případech rádi, kdyby tento proces nadále pokračoval s neměnnou intenzitou," řekla.

Větší organizace může lépe koordinovat vzdělávání

Výhod spojení dvou méně obsazených škol do jedné je podle vedení hlavního města několik. Kromě peněz, které město ušetří na provozu školy, jde také o efektivní využití kapacity školy i personálu. Větší organizace může lépe koordinovat vzdělávání, využít kvalifikaci pedagogů a zajistit odbornost výuky v celém spektru vyučovaných předmětů," sdělila Ropková.

Loňský rok byl vyostřený

Jaké další pražské školy by se měly dočkat spojení, nechce radní prozradit. Neexistuje prý žádný seznam případů, které se potýkají s nedostatkem studentů. Zároveň chce Ropková případné další sloučení probrat nejdříve s vedením škol a rodiči, než ho veřejně oznámí.

Ne vždy má totiž sloučení škol hladký průběh. U nyní navrhovaného spojení mělo město štěstí, neboť ředitelé obou institucí o to zažádali, loni však byla situace kolem slučování vyostřenější.

Škola se ani přes protest nevyhnula sloučení

Praha chtěla původně spojit šest škol, dvě z nich však proti tomuto kroku protestovaly. Odborné učiliště a Praktická škola Chabařovická se za své existence stěhovala už třikrát.

I když byla budova zaměřená na výuku gastronomických oborů dětí se zvláštními potřebami plná, musela se stěhovat kvůli tomu, že s budovou měla Praha 8 jiné plány. Ač škola protestovala, sloučení se nevyhnula.

Nad zeměměřiči stále visí „Damoklův meč"

Úspěšnější byla střední škola pro zeměměřiče, která se přesunu z Hrdlořez na Prahu 4 po protestech studentů i učitelů vyhnula. Prozatím. Část budovy byla pronajatá soukromé základní škole, díky čemuž už není dům tak nevyužívaný. „To však neřeší problém s platy pedagogů, které pokrýváme 1,5 milionem ročně, což je velká částka," prozradila Ropková.

Pomyslný Damoklův meč tak nad geodety nadále visí. Zeměměřičská střední má nyní dva roky na to, aby situaci ohledně malého počtu studentů a červených čísel zlepšila.

V minulém roce bylo sloučeno odborné učiliště se střední školou

„Pokud se stav nezlepší, tak naši nástupci budou postaveni před rozhodnutí, zda školu nesloučit," doplnila radní s tím, že ona sama do konce volebního období, do roku 2018, nebude sloučení zastupitelům navrhovat.

V roce 2015 bylo odsouhlaseno sloučení obchodních akademií ve Svatoslavově a Kubelíkově ulici. V minulém roce pak bylo sloučeno Střední odborné učiliště služeb v Praze 9 se Střední školou Centrem odborné přípravy technickohospodářské v Praze 9. Zastupitelstvo také schválilo sloučení Odborného učiliště a Praktické školy v Chabařovické ulici s učilištěm na Vyšehradě.

