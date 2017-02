Návrhy senátorů torpédují ochranu přírody, varují ekologové

Status národních parků měla upravit vládní předloha zákona. Senátoři ji však odmítli a naopak schválili třicet bodů předložených senátorem Jaroslavem Větrovským (ANO), z nichž většina podle ekologických organizací torpéduje ochranu přírody a harmonické krajiny národních parků. Návrh Větrovského prošel v Senátu těsnou většinou - z potřebných 37 získal 38 hlasů.

Návrh počítá například s možností rozprodat veřejné pozemky na významné ploše národních parků. To by podle jeho kritiků výrazně omezilo ochranu krajiny v národních parcích před developerskou výstavbou. Senátorské změny také podle Hnutí Duha umožní lov všech druhů zvěře v přírodní zóně národních parků. Návrh počítá i s tím, že významná část lesů národních parků se má převést do režimu trvalého hospodářského využívání.

„Senátoři odmítli dva a půl roku trvající práci ministerstva životního prostředí a vládní návrh na kompromisní znění nových pravidel, které našly širokou podporu u poslanců. Rozhodnutí Senátu nepřekvapuje, odpovídá totiž dlouhodobému negativnímu postoji senátorů k ochraně přírody," uvedl k tomu zástupce Duhy Jaromír Bláha. „V roce 2014 senátoři sami iniciovali speciální návrh zákona o národním parku Šumava, který by vedl k nepřijatelným snížením ochrany území a de facto k jeho konci. Tento likvidační návrh naštěstí smetli ze stolu poslanci. Doufejme, že i tentokrát poslanci projeví víc moudrosti než senátoři a přehlasují je při finálním hlasování," dodal.

Zákon z roku 1992 definuje národní parky jako: "Rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam." Dále se v textu píše, že: "Veškeré využití národních parků musí být podřízeno zachování a zlepšení přírodních poměrů a musí být v souladu s vědeckými a výchovnými cíli sledovanými jejich vyhlášením."

Jirsa (ODS): Chceme ochránit zelenou Šumavu

Poslanci se pozměněným návrhem zákona mají zabývat v úterý 21. února. Podporu mu již dříve vyjádřil prezident Miloš Zeman, který se dokonce nechal slyšet, že by původní, vládní verzi zákona vetoval. Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce ale senátní norma obsahuje formální i věcné chyby. "Nastoluje to pojmy, které jsou velmi nejasné. V případě rozhodování o veřejném zájmu by to skončilo v nekonečných právních sporech. Když na rok a půl cizelovaný právní text na poslední chvíli navěsíte nějaký roub, tak to s tím stromkem nesroste," řekl po schůzce s prezidentem.

Zcela opačný názor má senátor Tomáš Jirsa (ODS). Na dotaz Deníku, v čem vidí klady navrhovaného zákona, uvedl, že po schválení novely Poslaneckou sněmovnou ji ihned odmítlo zastupitelstvo Plzeňského kraje a Rada Jihočeského kraje, na jejichž území se NP Šumava rozkládá, Svaz obcí Národního parku Šumava, Sdružení vlastníků obecních lesů, Lesy ČR, Agrární komora Jihočeského kraje a další organizace. "Před projednáním v plénu Senátu ji projednaly tři senátní výbory s tím, že dva ji doporučily zamítnout a Ústavně právní výbor doporučil přijmout pozměňující návrhy. Opravdu si někdo myslí, že lidé v těchto institucích chtějí zničit šumavskou přírodu?" dodal.



Podle Jirsy je problémem národního parku Šumava to, že neodpovídá výše citované preambuli zákona, jelikož jde o bývalé hospodářské lesy, se sítí cest, sídel a technické infrastruktury.

„Zatímco já a moji kolegové chceme na Šumavě udržet zelené lesy a tím zásoby vody, ministr a aktivisté vzletně mluví o „přírodních procesech" a „divočině". To ale znamená, že chtějí nechat nepůvodní smrkové lesy uschnout žírem kůrovce a nerespektují fakt, že suché lesy či bezlesí nezadržují vodu a Šumava vysychá", doplnil své vyjádření.

Vědci: zákon je paskvil

Svůj text k připravované novele zveřejnila i iniciativa vědců, zástupců vysokých škol a čtyř bývalých ministrů životního prostředí. Ti podepsali výzvu poslancům, aby nepodpořili senátní návrh změn v připravovaném zákoně. Výzvu sepsala platforma Vědci pro Šumavu, podle které by senátní verze prakticky znemožnila chránit přírodu.

„Senátem navržené změny neberou v potaz nejnovější poznatky o stavu a vývoji přírody a jdou zcela proti evropskému trendu v její ochraně. Ve většině evropských států se neustále zvyšuje jak počet národních parků, tak i rozsah bezzásahových oblastí ponechaných přírodě bez lidských zásahů," uvedl k návrhu pro ČT24 ředitel Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd Michal Marek.

Nakonec se k návrhu ve své tiskové zprávě vyjádřila také Katedra práva životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Podle jejího proděkana Milana Damohorského je třeba senátní pozměňovací návrh odmítnout pro závažné právní, systémové a věcné chyby. "Senátní návrh neposkytuje lepší ochranu přírody ani NP Šumava a ostatní národní parky pak jednoznačně ve svých důsledcích poškozuje. Jako takový by měl být Poslaneckou sněmovnou PČR jednoznačně odmítnut," tvrdí.

Jestli zvítězí zastánci nebo odpůrci připravovaného zákona se ukáže již v úterý na schůzi poslanecké sněmovny. Vzhledem k avizovanému prezidentskému vetu, to však může být vítězství jen dočasné.

