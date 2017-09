Konec levných akademiků. Doktorandi a studenti žádají navýšení rozpočtu

Tři miliardy korun, na které v pátek zmírnily své požadavky na navýšení rozpočtu vysoké školy, jsou podle vicepremiéra Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL) minimem potřebným pro rozvoj vysokého školství.

Zhruba dvěma desítkám vysokoškolských studentů a doktorandů, s nimiž dnes přišel před Strakovu akademii i šéf konference rektorů Tomáš Zima, to řekl před zasedáním vlády. Koaliční strany hovoří o zavýšení rozpočtu vysokých škol o zhruba tři miliardy, zatím ale na rozdíl od platů ve veřejné sféře návrh neschválily.

Akademici demonstrují za navýšení své kapitoly před Úřadem vlády už po třetí, chtějí být v pohotovosti dál, protože po schválení rozpočtu kabinetem bude o zákonu rozhodovat nová Sněmovna vzešlá z říjnových voleb. Dnes přišli s hesly "Konec levných akademiků", "Investice do vědy stejně jako do tunelů" nebo "Je to k pláči".

Vláda dnes bude dokončovat návrh rozpočtu a definitivně o něm hlasovat. Před jeho schválením ještě nejsou dořešeny také spory o financování vědy a výzkumu, požadavky na navýšení rozpočtu má i ministerstvo zemědělství, uvedl Bělobrádek.

Navýšit rozpočet vysokých škol slíbil protestujícím také ministr zahraničí a lídr ČSSD pro sněmovní volby Lubomír Zaorálek, uvedl, že je zarážející, že vyšší platy než na vysokých školách už jsou i na školách středních.

Vysoké školy původně požadovaly navýšení rozpočtu o 4,5 miliardy korun, které jim na jaře přislíbila bývalá ministryně Kateřina Valachová (ČSSD). V pátek oznámily, že pokud jim vláda dá méně než tři miliardy korun navíc, budou protestovat v rámci Týdne pro vzdělanost počátkem října.

Dosavadní návrh ministra financí Ivana Pilného (ANO) počítal v kapitole ministerstva školství na příští rok se sumou 161 miliard bez peněz na růst platů, tedy méně než před prázdninami, kdy to bylo 168 miliard korun. Letos ministerstvo hospodaří se 156 miliardami korun.

Rozpočet vysokých škol stagnuje několik let kolem 21 miliard korun. Ministr financí Ivan Pilný tento týden uvedl, že ministerstva ve svých rezervách našla dost peněz na to, aby vysoké školy dostaly přidáno. Zatím ale není jasno, o kolik.

Podle ministra školství Stanislava Štecha jsou požadavky vysokých škol oprávněné a mají podporu ministerstva školství. Uvedl, že je v kontaktu s ostatními ministry a věří tomu, že se rozpočet vysokých škol podaří alespoň o tři miliardy navýšit.