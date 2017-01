Konec pamlskové vyhlášky? TOP 09 chce do zákona prosadit její zrušení

Praha /ANKETA/ - TOP 09 se nelíbí takzvanou pamlsková vyhláška, která reguluje prodej potravin ve školách. Poslankyně strany Jitka Chalánková navrhuje zařadit do novely školského zákona, aby o prodeji potravin rozhodovaly školské rady, v nichž jsou zastoupeni i rodiče. Chalánková to dnes řekla novinářům po jednání poslaneckého klubu TOP 09. Školský výbor Sněmovny ale už dříve její návrh nepodpořil.

Ačkoli některé školy kvůli pamlskové vyhlášce bufety zrušily, na plzeňské 21. ZŠ zůstalo okénko s občerstvením zachováno (na snímku).Foto: DENÍK/Zdeněk Vaiz

"Díky této pamlskové vyhlášce nedošlo ke zkvalitnění nabízených potravin, jak bychom rádi určitě přivítali my všichni, ale naopak došlo k plošnému zavírání školních bufetů," řekla Chalánková. Podle ní vyhláška nevede k tomu, aby si studenti začali nakupovat zdravé potraviny, jen si totéž, co dříve ve školních bufetech, kupují na jiném místě.

Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) se ohradila proti kritice vyhlášky a proti obviněním, že se kvůli normě zavírají školní bufety. "Co se nám to vlastně říká? To znamená, že zdravé potraviny neexistují? Že je nedokážeme vyrobit? Nebo je vůbec nemáme? Že nejsme schopni zajistit nabídku školních bufetů, která odpovídá?" řekla.

Podle ní její resort čelí nespravedlivé kritice, neboť za to, že bude dostatečná nabídka zdravých potravin, by mělo zodpovídat ministerstvo zemědělství.

S tím ale nesouhlasí ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL), podle něhož vyhláška byla zásadní revolucí a nepředcházela jí dostatečná diskuse s potravináři. "Byla to vyhláška udělaná bez větší konzultace s praxí, a to si myslím, že je chyba," řekl. "My jsme ke konzultaci byli připraveni, jsme připraveni. Já vnímám velice silnou kritiku od potravinářské a agrární komory vůči ministerstvu školství a byl bych rád, aby co nejrychleji došlo k nápravě, aby se ta vyhláška aktualizovala," uvedl ministr.

Strana úpravu zákona podpoří

TOP 09 ale vadí samotný princip vyhlášky. "Veřejná moc by neměla určovat rodičům, jak se mají stravovat jejich děti. Proto tento pozměňovací návrh vrací kompetenci školským radám, ve kterých jsou rodiče zastoupeni. A tito rodiče a ředitelé škol by si mohli určit výjimku a mohli by si určit sortiment, co se v bufetech bude prodávat," řekla Chalánková.

Poslanci TOP 09 její návrh na úpravu školského zákona, o němž by Sněmovna měla jednat ve středu, podpoří. Školský výbor se k němu ale už dříve postavil negativně.

Takzvanou pamlskovou vyhláškou se základní školy musejí řídit od počátku roku. Vyhláška zakazuje prodej nezdravých potravin a nápojů ve školních bufetech a automatech. Provozovatelé školních kantýn i ředitelé škol si však stěžovali, že řada běžných potravin nevyhovuje parametrům, které stanovilo ministerstvo zdravotnictví. Proti tomuto předpisu vznikla i petice, kterou do dneška podepsaly více než 2000 lidí. Na středních školách vyhláška neplatí.