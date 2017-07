Konec silných vysavačů. Od září koupíte jen slabší spotřebiče

Přijde vám, že váš stávající vysavač málo saje? Záleží na konkrétním typu. Pokud ale ze slabého výsledku podezříváte nižší příkon elektřiny, lepší už to nebude. Maximální příkon bude 900 W. Obchody už chystají výprodeje.

Tři roky poté, co se v EU omezil příkon vysavačů na maximálně 1600 W, dojde k dalšímu útlumu. Od září se budou smět vyrábět a uvádět na trh jen vysavače s maximálním příkonem do 900 W.

Výrobci o nařízení EU dlouhodobě věděli a silné vysavače už téměř nenabízejí, obchody nicméně budou moci vyprodat skladové zásoby. I v průběhu podzimu tak ještě některé „staré“ vysavače budou v nabídce.

„Zásoby starých vysavačů jsou dostačující na to, aby pokryly zájem zákazníků minimálně do konce roku 2017. V předstihu jsme naskladnili velké množství vysavačů o příkonu 1250 až 1500 W, které nebude přípustné podle nové normy od září dovážet,“ říká produktový specialista Euronics Pavel Janů. „Výprodejovou akci připravujeme v druhé polovině srpna – v rámci ní nabídneme tyto výkonné vysavače za akční ceny,“ potvrzuje mluvčí internetového obchodu Alza.cz Patricie Šedivá.

Podle řetězce Expert Elektro však na začátku prázdnin panuje klid. „Zatím se na nová opatření zákazníci spíše nedotazují. Situace by se ale mohla změnit až s blížícím se zářijovým termínem,“ předvídá Zuzana Löflerová, vedoucí marketingu Expert Elektro. Novým podmínkám už nyní odpovídají zhruba dvě třetiny luxů. K doprodeji tak bude určena přibližně třetina vysavačů.

CO ROZHODUJE? SAVOST

Nástup „podvyživených“ vysavačů do tuzemských domácností podle odborníků nebude takovou tragédií. Příkon elektřiny není totéž, co sací výkon, a o ten jde především. „Mezi lidmi běžná úvaha, že když budu mít namísto 1600 W jen 900 W, budu vysávat dvakrát tak dlouho, ztratím více času a spotřebuji stejně, vůbec neplatí. Dřív byl příkon vysavačů běžně přes 2000 W, ale jejich účinnost nebyla moc velká. Takové stroje prostě většinu energie přeměnily na teplo a vedle toho trochu vysávaly,“ popisuje Jiří Dvorák z poradenské společnosti Grant Thornton Advisory. „Jedná se o nařízení EU. Z toho titulu to spotřebitele pochopitelně dráždí. Na srovnávacích portálech ale mezi nejlépe hodnocenými přístroji najdeme téměř jen přístroje pod 900 W. A uživatelé si pochvalují, jak dobře vysávají koberce,“ doplňuje Dvořák.

Maximální příkon elektřiny přitom není jedinou změnou, kterou budou výrobci od září dodržovat. Vysavače musejí být nově (obdobně jako další spotřebiče) opatřeny i štítky s údaji o energetické třídě, o účinnosti při vysávání koberců, tvrdých ploch či o emisi prachových částic.

„Účelem energetického štítku je obrátit pozornost spotřebitelů na fakt, že o kvalitě výrobku nerozhoduje primárně příkon (spotřeba energie), ale jeho výkon, tedy schopnost kvalitně odsát nečistoty,“ říká Juraj Krivošík z nezávislé konzultační společnosti SEVEn. EU rovněž stanovila, že hlučnost luxu může být maximálně 80 dB a vysavač by měl zachytit aspoň 75 procent nečistot z koberce a 98 procent nečistot z tvrdé podlahy. Životnost motorů by měla být minimálně 500 hodin provozu.

NA HRANICI MOŽNOSTÍ

Podle Radka Hacaperky, generálního ředitele CECED CZ – Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů – stál vývoj nových vysavačů nemalé finanční prostředky. Firmy podle něj udělaly v konstrukci vysavačů maximum možného. „Legislativně zavedená opatření jsou již na hranici fyzikálních zákonů“, připouští ale šéf CECED.

Jak ovšem podotýká Jiří Dvořák, štítky na vysavačích bychom podle něj neměli nekriticky přeceňovat. Hlavně, pokud jde o savost. „Vysavače testují sami jejich výrobci, a to v laboratorních podmínkách. Běžný provoz může být jiný. Záleží na tom, jaký typ nečistot se vysává. Jinak se vysavač chová, když je plný nebo když nemá úplně čisté filtry,“ upozorňuje Dvořák. Radí proto sledovat i spotřebitelské testy nebo dát na osobní doporučení.