Konec škatulat. Senioři už nebudou muset kvůli drobným chorobám do nemocnic

Praha – Dětskou hru s názvem „škatulata batulata hejbejte se" občas připomíná život lidí oslabených stářím. Kromě donášky jídla či asistence při oblékání senioři často potřebují zdravotnické ošetření. To je však hrazeno z jiného zdroje peněz než sociální služby.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Podle tiskového mluvčího ministerstva práce a sociálních věcí Petra Sulka zmatečné financování vyvolává stav, kdy se babičky a dědečkové několikrát v roce zbytečně stěhují z domova důchodců do nemocnice a zase zpět. Vládní novela zákona o sociálních službách by měla jejich únavné putování ukončit. „Intenzivní ošetřovatelskou péči zdravotní pojišťovny neproplácí, přestože na ni mají klienti žijící v zařízeních sociální péče zákonný nárok. Chceme proto přesněji nastavit, co se má v rámci zdravotní péče proplácet," vysvětluje mluvčí. Díky změně zákona by už v příštím roce mohly začít fungovat ošetřovatel-ské domy, které by poskytovaly jak zdravotní, tak sociální služby. Klienti by si platili stravu a pobyt, na opatrování by mohli využít příspěvek od státu. Ošetřování by jim pak hradily zdravotní pojišťovny. V současnosti náklady na zdravotní ošetření v zařízeních sociální péče činí tři až šest miliard korun, zatímco zdravotní pojišťovny proplácejí jen zhruba 1,4 miliardy.

„Vládní novela jde nyní do připomínkového řízení, které bude ukončeno 16. ledna," říká mluvčí vlády Vanesa Šandová. Ministerstvo práce a sociálních věcí očekává, že řízení neproběhne hladce, a proto přímo v důvodové zprávě prosí autory připomínek o velkorysost. „Nelze připustit stav, kdy je donekonečna hledáno ideální a komplexní řešení, na kterém se shodnou všichni. Změny by pak byly neustále odkládány s tím, že nevyhovují jedné či druhé skupině nebo resortu," varuje ministerstvo.

(lk)